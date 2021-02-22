Рубль заметно снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне падения спроса на риск и санкционных ожиданий

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне как общемирового снижения "аппетита к риску", так и ожиданий возможного объявления новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 74,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 20 февраля (в ходе торгов курс доллара поднимался до 75,075 руб./$1, максимума с 5 февраля). Евро к этому моменту стоил 90,66 руб./EUR1, подорожав на 77 копейки (в ходе торгов европейская валюта достигала отметки 90,775 руб./EUR1, что является максимумом с 4 февраля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 69,3 копейки - до 81,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 22 февраля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с воскресенья составляют 73,9833 руб./$1 и 89,6604 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 72,67 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - почти на 1 рубль выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на торгах 22 февраля на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. На рубль давит как общемировое ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов, так и сохраняющиеся санкционные риски. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, но данный фактор не в состоянии удержать рубль от обесценения.

Цены на нефть немного замедлили рост, но продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $63,42 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,69 за баррель, что на 0,76% выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США. Часть участников рынка продолжает надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако другая часть инвесторов прогнозирует, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов 22 февраля на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще. Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Фондовые индексы стран Западной Европы также снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне осторожных настроений на мировых рынках. Некоторые инвесторы в акции становятся все более обеспокоены активным подъемом доходности облигаций за последние недели, поскольку он может негативно сказаться на быстрорастущих компаниях, которые зависят от беспрепятственного получения кредитования. Рост доходности облигаций отражает уверенность рынка в скором восстановлении экономики после пандемии коронавируса. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила на 14 базисных пунктов, до 1,34% на прошлой неделе, приблизившись к максимуму с февраля 2020 года. С начала текущего месяца доходность увеличилась на 25 базисных пунктов.

Негативное влияние на курс рубля также оказывает геополитический фактор - в понедельник министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить отказ России принять во внимание требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.

По словам аналитиков инвесткомпании BCS Express, "российский рубль начал текущую неделю с ослабления к двум ключевым иностранным валютам, доллару США и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ - RGBI. Участники рынка продолжают также взвешивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России". "Валютная пара "доллар-рубль" продолжает развивать отскок, зарождение которого можно было наблюдать на прошлой неделе. Техническая картина указывает на сохранение потенциала для роста котировок доллара в район 76-76,5 руб./$1. При этом стоит помнить, что статистически мы входим в сезонно благоприятный для рубля период - в период с февраля по апрель российская валюта укреплялась в 60% случаев, поэтому списывать со счетов вероятность укрепления российской валюты на среднесрочном горизонте не стоит", - отмечают эксперты BCS Express.

В силу того, что в России 21-23 февраля официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.