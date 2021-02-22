.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль заметно снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне падения спроса на риск и санкционных ожиданий
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в январе снизилось на 2,5% - Росстат
В январе снижение промпроизводства в РФ составило 2,5% после роста на 2,1%, согласно пересмотренным данным, в декабре. Данные оказались слабее ожиданий экономистов
 
Большинство компаний МСП закончили год с прибылью
Большинство компаний малого и среднего бизнеса в прошлом году получили прибыль, пишут "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ, организованного совместно с "Опорой России" и агентством Magram Market Research. Только 22% предприятий МСБ оказались...
 
Автокредитование: неожиданный рост в январе
В январе 2021 года было выдано 51,5 тыс. автокредитов на сумму 46,4 млрд руб., что на 13% по числу кредитов и на 15,5 % в денежном выражении больше, чем в январе 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Объединенного бюро кредитных...
 
Контроль за использованием дачных участков может усилиться
В скором времени контроль за использованием дачных земель может быть усилен. Так, если дачники начнут использовать свои сотки по нецелевому назначению: например, откроют автомойку, автосервис или ферму по выращиванию птицы или сельскохозяйственных...
 
22 февраля 2021 года 15:46

Рубль заметно снижается к доллару и евро в понедельник днем на фоне падения спроса на риск и санкционных ожиданий

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро заметно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль падает к бивалютной корзине на фоне как общемирового снижения "аппетита к риску", так и ожиданий возможного объявления новых антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 74,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 63 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 20 февраля (в ходе торгов курс доллара поднимался до 75,075 руб./$1, максимума с 5 февраля). Евро к этому моменту стоил 90,66 руб./EUR1, подорожав на 77 копейки (в ходе торгов европейская валюта достигала отметки 90,775 руб./EUR1, что является максимумом с 4 февраля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 69,3 копейки - до 81,89 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) 22 февраля Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с воскресенья составляют 73,9833 руб./$1 и 89,6604 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар торгуется на "Московской бирже" на 72,67 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - почти на 1 рубль выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается по отношению к доллару и евро на торгах 22 февраля на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. На рубль давит как общемировое ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов, так и сохраняющиеся санкционные риски. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, но данный фактор не в состоянии удержать рубль от обесценения.

Цены на нефть немного замедлили рост, но продолжают уверенно повышаться в ходе торгов в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $63,42 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,69 за баррель, что на 0,76% выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США. Часть участников рынка продолжает надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако другая часть инвесторов прогнозирует, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам торгов 22 февраля на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще. Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Фондовые индексы стран Западной Европы также снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне осторожных настроений на мировых рынках. Некоторые инвесторы в акции становятся все более обеспокоены активным подъемом доходности облигаций за последние недели, поскольку он может негативно сказаться на быстрорастущих компаниях, которые зависят от беспрепятственного получения кредитования. Рост доходности облигаций отражает уверенность рынка в скором восстановлении экономики после пандемии коронавируса. Доходность 10-летних US Treasuries подскочила на 14 базисных пунктов, до 1,34% на прошлой неделе, приблизившись к максимуму с февраля 2020 года. С начала текущего месяца доходность увеличилась на 25 базисных пунктов.

Негативное влияние на курс рубля также оказывает геополитический фактор - в понедельник министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить отказ России принять во внимание требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.

По словам аналитиков инвесткомпании BCS Express, "российский рубль начал текущую неделю с ослабления к двум ключевым иностранным валютам, доллару США и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ - RGBI. Участники рынка продолжают также взвешивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России". "Валютная пара "доллар-рубль" продолжает развивать отскок, зарождение которого можно было наблюдать на прошлой неделе. Техническая картина указывает на сохранение потенциала для роста котировок доллара в район 76-76,5 руб./$1. При этом стоит помнить, что статистически мы входим в сезонно благоприятный для рубля период - в период с февраля по апрель российская валюта укреплялась в 60% случаев, поэтому списывать со счетов вероятность укрепления российской валюты на среднесрочном горизонте не стоит", - отмечают эксперты BCS Express.

В силу того, что в России 21-23 февраля официально объявлены выходными днями, ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот период не рассчитываются.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 февраля 2021 года 19:28
Рубль к вечеру понедельника отыграл большую часть потерь благодаря растущей нефти и снижению санкционных рисков
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро умеренно повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль, заметно упавший в первой половине дня, отыграл большую часть потерь к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению санкционных рисков на фоне новостей о том, что ЕС, скорее всего, ограничится лишь персональными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным.    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 19:12
Рынок акций РФ начал неделю с просадки во главе с Норникелем, выросли ЛУКОЙЛ и металлурги
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ начал неделю со снижения вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне сохраняющих санкционных опасений; лидерами отката вторые торги подряд выступили бумаги "Норникеля" после аварии на дочернем предприятии ГМК, в то время как выросли бумаги остальных металлургов и "ЛУКОЙЛа" на фоне роста металлов и нефти (Brent поднялась к $64,5 за баррель).    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 18:35
Цены евробондов РФ в понедельник заметно упали на фоне возобновившегося повышения базовых ставок
Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник заметно упали на фоне возобновившегося повышения базовых процентных ставок, лидерами падения в очередной раз стали "длинные" выпуски. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 17:28
Котировки акций Salesforce могут вырасти на 28% в течение года - "Финам"
Котировки акций Salesforce.com Inc. могут вырасти на 28% в течение года - до $287 за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Финам". Эксперты отмечают, что инвестиции в информационные и коммуникационные технологии выглядят привлекательно на фоне глобальной цифровизации, и акции...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 16:25
Краткосрочный потенциал роста котировок акций Discovery ограничен - "Фридом Финанс"
Краткосрочный потенциал роста котировок акций Discovery Inc. сильно ограничен, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. Эксперт рекомендует обратить внимание на отчет компании Discovery Inc. в понедельник: выручка, по прогнозам, снизится на 2% г/г (до $2,83...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 15:06
Индекс S&P 500, вероятно, будет снижаться на торгах в понедельник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, будет склонен к снижению и протестирует уровень 3860 пунктов в понедельник, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, верхняя граница которого все еще ограничивает потенциал...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 13:38
Возможно укрепление рубля на среднесрочном горизонте - BCS Express
Возможно укрепление курса российской валюты на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии BCS Express. Российский рубль начал текущую неделю с ослабления к двум ключевым иностранным валютам, доллару США и евро, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ RGBI, отмечают...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 12:40
Краткосрочные перспективы цены на нефть негативны - BCS GM
Более вероятно снижение цены на нефть марки Brent, чем ее повышение в ближайший месяц, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Все внимание приковано к встрече ОПЕК+ в начале марта. Сообщается, что большинство аналитиков не ждут никаких изменений в объемах добычи по итогам этой встречи, а...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 11:33
Рынок акций РФ после позитивного старта возобновил снижение во главе с Норникелем, TCS Group обновляет максимумы
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в понедельник вслед за подросшей нефтью (Brent отскочила выше $63 за баррель) на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе развернулся вниз на фоне санкционных опасений; лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК, продолжился рост к новым максимумам расписок TCS Group.    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 11:32
Рубль, скорее всего, сможет укрепиться до 73 руб./$1 к середине 2021 года - BCS GM
Курс рубля к доллару, скорее всего, сможет укрепиться к середине текущего года до 73 руб./$1, а к концу - до 69-71 руб./$1, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Потенциально даже небольшое улучшение в области геополитики способно оказать довольно мощное позитивное влияние на курс рубля,...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 10:25
Рубль снизился к доллару, но слегка укрепился к евро на старте торгов понедельника
Москва. 22 февраля. Доллар США немного подрос, а евро слегка снизился на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно изменился к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов.    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 10:25
Ключевые события понедельника в мире - BCS Express
Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события понедельника в мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие публикации: - 12:00 МСК - Индекс делового климата IFO Германии; - 12:00 МСК - Индекс текущих условий IFO Германии; - 12:00 МСК - Индекс экономических ожиданий IFO...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи откроет торги ростом на 0,1-0,4% в понедельник - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник ростом на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3450-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для...    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 09:30
Нефть дорожает
Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок увеличиваются более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.    читать дальше
.
22 февраля 2021 года 09:17
Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS Express
Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express. "На рынке облигаций всю предыдущую неделю наблюдался рост доходностей (снижение котировок). Индекс ОФЗ (RGBI) с начала текущего месяца снизился уже на 1,75%. На грядущей неделе тенденция может...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.