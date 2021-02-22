Краткосрочные перспективы цены на нефть негативны - BCS GM

Более вероятно снижение цены на нефть марки Brent, чем ее повышение в ближайший месяц, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Все внимание приковано к встрече ОПЕК+ в начале марта. Сообщается, что большинство аналитиков не ждут никаких изменений в объемах добычи по итогам этой встречи, а у нас более консервативный взгляд: мы полагаем, что вероятность того, что картель добьется увеличения добычи в апреле превышает 50%. Отмечаем более высокую вероятность того, что цена на нефть марки Brent упадет ниже $60 за баррель, чем превысит $65 за баррель в ближайший месяц", - пишут аналитики BCS GM Рональд Смит и Василий Мордовцев.

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