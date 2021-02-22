Рынок акций РФ после позитивного старта возобновил снижение во главе с Норникелем, TCS Group обновляет максимумы

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в понедельник вслед за подросшей нефтью (Brent отскочила выше $63 за баррель) на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе развернулся вниз на фоне санкционных опасений; лидерами отката выступают бумаги "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК, продолжился рост к новым максимумам расписок TCS Group.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3422,52 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1445,94 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 74,57 рубля (+0,49 рубля), золото стоит $1792,7 за тройскую унцию (+0,9%).

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет идти не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.

Подешевели акции "Норникеля" (-3,9%, до 25,98 тыс. рублей - уровень недельной давности), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

На Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") в ночь на 20 февраля обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая к нему пешеходная галерея. Это произошло при проведении ремонтных работ по укреплению конструкции здания. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил журналистам в субботу, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.

Ростехнадзор рассмотрит возможность приостановки эксплуатации Норильской обогатительной фабрики после проверки предприятия, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Подорожали ГДР TCS Group (+4,2%, до 4404 рубля), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

В понедельник в Азии индексы акций показали смешанную динамику (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов просел на 0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще, отмечает MarketWatch.

Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

На нефтяном рынке цены постепенно сползают вниз после утреннего скачка на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе; цена Brent находится на $0,45 выше уровня закрытия пятницы.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,36 за баррель (+0,7% и -1,6% в пятницу), апрельская цена WTI - $59,63 за баррель (+0,6% и -2,1% в пятницу).

По итогам прошлой недели апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Инвесторы продолжают надеяться, что основная часть потерянной из-за морозов добычи в Техасе будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет Dow Jones.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (-21%), акции ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-12,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-5,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+26,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+18%), "префы" "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+11,6%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 17,66 млрд рублей (из них 7,96 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,1 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,22 млрд рублей - на акции "Газпрома").