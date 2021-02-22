Рубль снизился к доллару, но слегка укрепился к евро на старте торгов понедельника

Москва. 22 февраля. Доллар США немного подрос, а евро слегка снизился на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль лишь незначительно изменился к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних и внутренних факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,06-74,20 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,1775 руб./$1 (+9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,8625 руб./EUR1 (-2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 4 копейки к уровню закрытия субботы, до 81,236 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 20,21 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов понедельника связаны с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. Так, с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а с другой стороны - на рубль давит общемировое ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов, а также сохраняющиеся санкционные риски. При этом аналитики не исключают, что негативные для нацвалюты факторы в конечном счете могут взять вверх и в течение дня рубль перейдет к умеренному снижению в основных валютных парах.

Цены на нефть растут более чем на 1% в ходе утренних торгов в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составила $63,74 за баррель, что на 1,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 февраля эти контракты подешевели на 1,6% - до $62,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,86 за баррель, что на 1,22% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подешевели на 2,1%, до $59,26 за баррель.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США. Часть участников рынка продолжает надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако другая часть инвесторов прогнозирует, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики. Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще. Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, в которой Вашингтон подозревает Россию. При этом Салливан подчеркнул, что речь будет не только о введении санкций. "Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях", - пояснил он.