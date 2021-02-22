Ключевые события понедельника в мире - BCS Express

Аналитики BCS Express обращают внимание на ключевые события понедельника в мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие публикации:

- 12:00 МСК - Индекс делового климата IFO Германии;

- 12:00 МСК - Индекс текущих условий IFO Германии;

- 12:00 МСК - Индекс экономических ожиданий IFO Германии;

- 16:30 МСК - Индекс национальной деловой активности ФРБ Чикаго;

- 18:00 МСК - Индекс опережающих индикаторов США;

- 18:30 МСК - Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Далласа.

Также эксперты инвесткомпании отмечают публикацию отчетностей Viatris, Royal Caribbean Cruises, Marathon Oil и ONEOK Inc..

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