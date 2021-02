Нефть дорожает

Фондовые индексы государств АТР преимущественно снижаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок увеличиваются более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на фоне опасений относительно инфляции и сохраняющихся последствий пандемии коронавируса для глобальной экономики.

Инвесторы остаются сфокусированы на будущем экономик, существенно пострадавших в результате пандемии, при этом в центре внимания остается вопрос о том, когда будет принято достаточное количество стимулирующих мер для их восстановления и произойдет ли это вообще, отмечает MarketWatch.

Лидеры G7 по итогам онлайн-переговоров в пятницу договорились увеличить финансирование программ поддержки вакцинации против COVID-19 на $4 млрд и таким образом довести его до $7,5 млрд, говорится в совместном заявлении Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК поднялся на 0,7%.

В число лидеров роста котировок в понедельник входят акции производителя шин Yokohama Rubber Co. Ltd. (9,6%), а также металлургических компаний Pacific Metals Co. Ltd. (7,8%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (6,9%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 1,8%.

Капитализация крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing увеличивается на 0,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,3%.

Акции производителя полупроводников Advantest Corp. прибавляют в цене 2,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК снизился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,02%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижается стоимость производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5,9%), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая Meituan (-4,1%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-3,8%).

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings опустились на 2,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. - на 1,7%, производителя электроники Xiaomi Corp. - на 3,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:38 МСК опустился на 0,7%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - осталась на уровне предыдущих торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,2%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 3,3% и на 3,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК составляет $63,72 за баррель, что на $0,81 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 февраля эти контракты подешевели на $1,02 (1,6%) - до $62,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,93 за баррель, что на $0,67 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подешевели на $1,27 (2,1%), до $59,26 за баррель.

По итогам прошлой недели апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США.

По словам экспертов Commonwealth Bank of Australia, хотя некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil (SPB: MRO), Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co., как сообщается, возобновили добычу в Техасе, пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

Инвесторы продолжают надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет Dow Jones.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.