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22 февраля 2021 года 09:32
Индекс Мосбиржи откроет торги ростом на 0,1-0,4% в понедельник - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник ростом на 0,1-0,4%, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3450-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он с большой долей вероятности стабилизируется вблизи уровня открытия в ожидании новых внешних сигналов для направленного движения", - прогнозирует Манжос. Выхода значимых для российского фондового рынка внешних макроэкономических показателей в понедельник не ожидается, отмечает эксперт инвесткомпании, поэтому во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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