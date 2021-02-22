Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS Express

Возможно замедление роста доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express.

"На рынке облигаций всю предыдущую неделю наблюдался рост доходностей (снижение котировок). Индекс ОФЗ (RGBI) с начала текущего месяца снизился уже на 1,75%. На грядущей неделе тенденция может замедлиться, но разворота ждать пока не стоит", - отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

Аналитик считает, что причиной распродаж стала смена риторики регулятора: если ранее ЦБ допускал, пусть и небольшую, но возможность еще одного шага снижения ставки, то теперь речь идет уже о сроках ее повышения. В качестве ориентира для уровня ключевой ставки ЦБ использует уровень инфляции. С начала года она ускоряется и составляет 5,3% (по последним данным Росстата).

Ожидается, что в конце февраля-начале марта будет пройден пик по инфляции (около 5,5%), после чего темпы роста цен замедлятся. Этот момент может стать разворотным для рынка облигаций, указывает Галактионов.

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