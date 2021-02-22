Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятен нейтральный старт торгов по индексу Мосбиржи в понедельник на смешанном внешнем фоне, говорится в комментарии BCS Express.

Грядущая торговая неделя прерывается выходным днем 23 февраля, что может способствовать сохранению относительно низкой активности на сессии в понедельник, отмечает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

"Общий взгляд по индексу Мосбиржи остается прежний. Пока котировки находятся выше 3320-3350 пунктов, остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция, в рамках которой целевые ориентиры находятся около 3600-3620 пунктов", - указывает аналитик.

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