Рынок акций РФ в субботу просел на бумагах Норникеля из-за аварии на фабрике ГМК, вырос TCS Group

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ в субботу просел по индексам вслед за пятничной просадкой нефти (Brent откатилась ниже $63 за баррель) и падением бумаг "Норникеля" из-за аварии на дочернем предприятии ГМК (оборот по бумагам составил половину всего объема торгов из индекса МосБиржи); выросли расписки TCS Group.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3446,32 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1465,82 пункта (-0,4%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,8%.

Доллар просел до 74,05 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-3,8%, до 27,02 тыс. рублей), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Московской биржи" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике "Медвежий ручей" (входит в ГМК "Норильский никель") произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Фабрика после обрушения продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

Прокуратура Норильска проводит проверку соблюдения техники промышленной безопасности на предприятии, главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил журналистам в субботу, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла по причине грубого нарушения техники безопасности руководством предприятия.

Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке, сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

Агентство Bloomberg уточняет, что в своем докладе, представленном Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.

Подорожали ГДР TCS Group (+3,7%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,5%), акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в субботу мировые рынки не работали, поэтому внешние ориентиры, кроме пятничных тем, отсутствовали. Однако локальный контекст подарил очередные корпоративные сюрпризы. У ГМК "Норникель" новые неприятности - на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи, несколько человек пострадало. Пока сложно говорить о каких-либо финансовых потерях, но на фоне недавнего экологического штрафа рынок использует историю для снятия перекупленности акций ГМК. Также среди аутсайдеров акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) на новостях об аресте главы компании, которую подозревают в экономических преступлениях. Подорожали бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) - компания отчиталась о снижении выручки на 10,4% в 2020 году (до 120,3 млрд рублей), показатель EBITDA вырос на 2,6% (до 29,7 млрд рублей) за счет повышения эффективности себестоимости, а чистая прибыль упала лишь на 2% (до 12,3 млрд рублей). В целом торги субботы вряд ли стоит учитывать в контексте технического анализа, поскольку низкие объемы торгов не дают объективного представления о настрое крупных игроков.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США достигла максимума в конце недели на уровне 1,34%. То есть это значения до пандемии. Инфляция в США в январе составила 1,4% в годовом выражении. Таким образом, реальная доходность доллара приблизилась к нулю и может стать положительной, если рост доходностей казначейских обязательств продолжится. Соответственно, в таких условиях под давление попадают валюты развивающихся стран, включая российский рубль.

Глава ГМК "Норникель" Владимир Потанин сообщил, что авария произошла по вине руководства обогатительной фабрики и несоблюдения техники безопасности. Ростехнадзор планирует рассмотреть вариант приостановки работы предприятия. Ситуация осложняется тем, что авария привела к гибели нескольких рабочих. В рубле прошла первая нервная реакция на заявления президента США Джо Байдена в рамках Мюнхенской конференции: президент США предполагает реанимировать идею Дональда Трампа о создании коалиции против Китая, но в число врагов коалиции он также включает Россию. Также Байден вновь говорил об "агрессивности России" и не забыл обвинить ее в кибератаках и попытках развалить трансатлантическое партнерство и демократию, отметил Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, в рабочую субботу рынок акций показал умеренное снижение при низкой торговой активности. Хуже рынка выглядели акции "Норникеля", отыгрывая новости об обрушении здания на Норильской обогатительной фабрике.

Основные мировые фондовые индексы в пятницу показали разнонаправленное движение. Ситуация с пандемией остается стабильной. По последним данным ВОЗ, дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 385 тыс. человек, а общее количество зафиксированных зараженных в мире достигло 110,2 млн. Из новостей ближайших дней стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате и Палате представителей, а также обсуждение антироссийских санкций министрами иностранных дел Евросоюза.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, рубль немного подрос на фоне ослабления санкционных рисков. Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке. Нефть накануне просела на информации о восстановлении добычи сырья в США после снежного коллапса, однако неизвестно, сколько времени займет этот процесс. Кроме того, ряд стран ОПЕК+ намерены увеличить добычу нефти с апреля текущего года, о чем, вероятно, будет объявлено в начале марта, на очередном заседании организации.

В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3380-3460 пунктов, индекс РТС - в рамках 1390-1470 пунктов, полагает Тузов.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), торговая неделя прошла без значимых новостей о продвижении в процессе согласования пакета мер поддержки в США, но уже 22 февраля бюджетный комитет должен согласовать законопроект, а далее на неделе должно состояться голосование Палаты представителей, что, скорее всего, позитивно повлияет на рынок акций.

Нефть скорректировалась после продолжительного ралли - на цены давят ожидания прекращения добровольного сокращения добычи сверх сделки ОПЕК+ со стороны Саудовской Аравии. Позитив, исходящий от сокращения добычи в США, также ослабевает по мере постепенного восстановления работы месторождений. В то же время, на котировки нефти могут влиять разные темпы возвращения к полной загруженности месторождений и перерабатывающих заводов. Так, при более быстром восстановлении работы НПЗ возникнет перекос в сторону спроса, что будет позитивно для цен. И хотя ситуация в энергетическом секторе США постепенно нормализуется, публикация еженедельных данных может показать значительное сокращение нефтяных запасов, что должно поддержать нефтяные котировки.

Санкционные риски для российских активов несколько ослабли - Госдепартамент США не стал вводить новых санкций против "Северного потока 2", ограничившись продлением уже существующих мер, а по сообщениям СМИ, на встрече МИД стран ЕС 22 февраля будут обсуждаться санкции, нацеленные только на конкретных чиновников, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, морозы в Техасе, из-за которых с 15 февраля оказалось приостановлено до 4 млн б/с добычи и нефтепереработки, постепенно отступают, и предприятия уже готовятся возобновить работу в обычном режиме. Фьючерсы на Brent могут продолжить спуск в район психологически важного уровня $60 за баррель, после чего возможен отскок. При этом возобновления восходящего тренда не ожидается, поскольку позитивные драйверы уже в цене, и перспективы увеличения добычи ОПЕК+ в апреле не дают поводов для продолжения ралли. Встреча ОПЕК+, на которой нефтепроизводители обсудят параметры сделки после окончания I квартала, запланирована на 4 марта.

Данные Baker Hughes в пятницу впервые после 12-недельной серии роста показали сокращение буровой активности в США. Число активных нефтяных установок сократилось на 1 штуку, до 305 единиц. При этом число газовых установок выросло на 1 штуку, так что в результате совокупное число буровых осталось на уровне предыдущей недели.

Данные Baker Hughes актуальны на 19 февраля и уже учитывают эффект от перебоев в работе техасских предприятий. Поэтому говорить о развороте растущей тенденции пока рано. К тому же, какого-то выраженного замедления по еженедельным данным не наблюдается, отмечает эксперт.

В США в пятницу индексы акций завершили торги смешанной динамикой в пределах 0,1-0,2%, поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии Йеллен. За неделю S&P 500 и Nasdaq просели на 0,7-1,6%, Dow Jones вырос на 0,1%.

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

На нефтяном рынке цены в пятницу снизились, что связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов; цена нефти Brent не удержала отметку $63 за баррель и опустилась почти на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $62,91 за баррель (-1,6%), мартовская цена WTI - $59,01 за баррель (-2,5%).

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти более чем на 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ранее перегретые акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-37,7% и -37,4% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-31,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-17,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-12,5% и -10,1% "префы"), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-6,9%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-6,4% и -11,8% "префы"), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,9%), "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,2%), "ТГК-2" (-4%).

В Москве задержана гендиректор "ТГК-2" Надежда Пинигина, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В отношении представителей руководства "ТГК-2" и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денежных средств за счет налогов, ряд фигурантов дела задержаны, сообщили журналистам в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+39,2%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+28,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+26,5%), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+8,4%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+5,3%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,2%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) на заседании 18 февраля утвердил итоги процедуры выкупа акций у акционеров, несогласных с планируемым делистингом акций КТК на "Московской бирже", следует из материалов компании.

Как сообщалось, 30 декабря акционеры КТК проголосовали за делистинг акций компании и решили обратиться с соответствующим заявлением на "Московскую биржу". Акционеры, которые проголосовали против соответствующих решений или не участвовали в голосовании, получили право требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа была определена в 152,2 рубля за 1 акцию. Прием требований о выкупе завершился 13 февраля 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,14 млрд рублей (из них 12,9 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,2 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,17 млрд рублей - на акции "Газпрома").