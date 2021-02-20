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20 февраля 2021 года 17:49

Стоит обратить внимание на казначейские облигации США при формировании инвестпортфеля - Julius Baer

Аналитики Julius Baer считают неосмотрительным игнорировать достоинства казначейских облигаций США при формировании инвестиционного портфеля, поскольку их кривая доходности в последнее время отражает перспективу более уверенного восстановления, говорится в комментарии эксперта банка Ив Бонзон.

"30-летние казначейские облигации с доходностью около 2% относятся к эксклюзивному клубу облигаций, имеющих положительную доходность после затрат на хеджирование для европейских и японских инвесторов. Более того, "roll-down return" на 12-месячный временной горизонт хорошо дополняет их общую перспективу доходности. Наконец, казначейские облигации обладают уникальными свойствами ликвидности на случай неожиданного шока, подобного тому, который мы испытали ровно год назад", - указывает Бонзон.

Эксперт банка видит три причины, чтобы сохранить или увеличить инвестиции в казначейские облигации в ближайшие недели, в то время как кривая доходности становится еще круче под давлением самого сильного роста за три-четыре десятилетия.

"Во-первых, как показала пандемия в прошлом году, казначейские облигации защищают от внешних потрясений. Во-вторых, им может пойти на пользу другой внешний фактор - контроль кривой доходности. Такая политика была весьма успешно реализована в США в 1940-х годах для финансовой поддержки военных действий. Минфин и Федеральная резервная система могут достать этот инструмент из своего арсенала времен Второй мировой войны, учитывая дополнительные расходы на рефинансирование государственного долга при слишком высоком росте ставок. Наконец, в какой-то момент слишком позитивное мышление неминуемо подводит", - отмечает Бонзон.

Если рисковые активы претерпят резкую коррекцию из-за слишком быстрого роста доходности, негативный эффект от падения стоимости активов вызовет замедление роста американской экономики, полагает аналитик Julius Baer.

"Мы давно говорим о ситуации, когда "хвост виляет собакой", и сегодня это еще актуальнее, чем до пандемии. Соответственно, в ближайшие кварталы нас может ждать цикл подъемов и спадов. В условиях напряженной рыночной конъюнктуры казначейские облигации обладают уникальными достоинствами в ликвидности. Мы можем вновь открыть для себя эти достоинства, если нынешний оптимизм инвесторов в какой-то момент окажется чрезмерным", - делает вывод Бонзон.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА


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