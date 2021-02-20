"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR Mail.ru Group с целью $32 на штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Mail.ru Group представит свои финансовые результаты за 4К и 2020г 4-го марта. Эксперт полагает, что конец года охарактеризовался дальнейшим восстановлением темпов роста рекламного бизнеса при положительной динамике на рынке. Остальные сегменты также могли продемонстрировать стабильный рост, сопоставимый с предшествующим периодом.

По мнению Михайлина, на фоне изменений в цикле и увеличения инвестиций игровой сегмент покажет более слабую рентабельность, чем годом ранее. Это также сказывается на сравнительной динамике маржи всей группы, но менеджмент компании отмечал такую возможность в разговоре по итогам 3К 2020 г. "Наша текущая рекомендация для акций Mail.ru Group "Покупать" с целевой ценой 32 долл. за GDR", - заключает аналитик "Велес Капитала".

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