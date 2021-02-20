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20 февраля 2021 года 15:43

Рубль днем продолжает укрепляться к доллару и евро благодаря отсутствию нового негатива относительно санкций

Москва. 20 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в субботу днем, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря снижению санкционных рисков и позитивному внешнему фону.

Курс доллара США составил 73,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 15,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,78 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,64 копейки - до 81,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на праздничные выходные дни с 21 по 23 февраля, а также среду, 24 февраля, на 1,16 копейки, до 73,9833 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,77 копейки, до 89,6604 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро днем в субботу на фоне небольшого повышения мировых рынков накануне и ослабления санкционных рисков. Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке.

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе, пишет Bloomberg.

В докладе также перечислены другие организации, которые уже прекратили свою работу по "Северному потоку 2". При этом в нем нет никаких немецких или других европейских организаций.

США при новой администрации изменят свою линию по отношению к европейским участникам проекта "Северный поток 2", что повышает шансы на завершение строительства, прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В субботу рубль с утра растет на неактивном рынке. Санкционные риски несколько ослабли, так как Госдепартамент США не стал вводить новых санкций против "Северного потока 2", ограничившись продлением уже существующих мер, а по сообщениям СМИ, на встрече МИД стран ЕС 22 февраля будут обсуждаться санкции, нацеленные только на конкретных чиновников. Такие точечные санкции окажут локальное и умеренное влияние на рубль. Мы ожидаем, что курс останется вблизи уровня в 74 руб./$1 в ближайшие дни, с локальным ростом до 74,5-74,7 руб./$1 в случае негативных санкционных новостей", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Позитивные настроения участников внутреннего валютного рынка также связаны с перспективами завершения эпидемии коронавируса COVID-19, в том числе, благодаря разработке современных вакцин. В субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, ей стал препарат центра им.Чумакова "КовиВак".

Он подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса.

Первой зарегистрированной в РФ вакциной стала разработка центра им.Гамалеи - "Спутник V". Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора.

Вакцина-кандидат центра им.Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.

Центр им.Чумакова РАН планирует обратиться во Всемирную организацию здравоохранения для прохождения процедуры преквалификации своей вакцины. "Мы должны это сделать, хотя бы чтобы поддержать свое реноме как соответствующего мировым стандартам преквалификации, мы это обязательно сделаем", - заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия 24" в субботу.

В ходе преквалификации лекарственных средств ВОЗ оценивает качество, безопасность и эффективность лекарств.

Тем временем, поддержку рынкам в пятницу оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала к дополнительным стимулирующим мерам. Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

"Мы выбираемся из глубокой ямы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу CNBC, подразумевая экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. "Мы считаем, что очень важно иметь большой пакет стимулов, способный облегчить боль, которую она причинила", - сказала она.

Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,6% - до $62,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 2,1% - до $59,24 за баррель.

По итогам недели фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на этой неделе, по данным Dow Jones.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи, но нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки. По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн баррелей в сутки ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

"Постепенная нормализация ситуации в Техасе, как ожидалось, к концу недели вкупе с опасениями по спросу привела к тому, что котировки нефти Brent в пятницу вернулись ниже $63 за баррель. Так, на ближайшие 2-3 недели ожидается заметное увеличение запасов нефти в США из-за того, что НПЗ не могли работать, а восстановление после аномальных холодов займет больше времени, чем обычно в случае форс-мажоров (например, ураганов). Кроме того, высокие цены на нефть порождают страхи возврата дефицита спроса за счет увеличения предложения: страны ОПЕК+ на заседании в начале марта могут еще смягчить действующие квоты, а Саудовская Аравия - отменить добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Мы, как и ранее, считаем, что фундаментально обоснованная цена Brent составляет ниже $55 за баррель, и полагаем, что навес спекулятивной премии будет постепенно схлопываться в отсутствие идей для роста. Наши ожидания на следующую неделю - плавное сползание Brent к $60-61 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в субботу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,22% и 4,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. - до 4,82% и 4,89% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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