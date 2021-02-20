Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закончит торги в субботу в диапазоне 3385-3480 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи снизился на фоне умеренно негативной динамики на фондовых площадках США накануне и продолжающейся после достижения нефтью годовых максимумов коррекции, которая вчера составила 1,5-2,5%.Рынок ожидает доклада ЦБ о денежно-кредитной политике, в котором, вероятно, будут подтверждены планы по возвращению к нейтральной ключевой ставке на уровне 5-6% в ближайшие три года. Постепенное ужесточение кредитных условий и рост цен на продукты способны привести к усилению регуляторного давления на ретейл. Это не позволяет бумагам "Магнита" и Х5 играть роль защитных", - отмечает Осин.

Эксперт обращает внимание на то, что однако в то же время недооцененные акции "Ленты" торгуются лучше рынка.

Акции "Норникеля" оказались в числе аутсайдеров на новости об обрушении здания для перегрузки руды на Норильской обогатительной фабрике, хотя само это предприятие продолжает работу. В пятницу котировки ГМК выросли более чем на 5%, обновив исторический максимум. До выяснения причин и потенциального воздействия аварии на бизнес ГМК акции компании могут оставаться под давлением, полагает аналитик инвесткомпании. Однако текущая ценовая конъюнктура на рынке металлов, вероятно, улучшила среднесрочные прогнозы стоимости основной продукции ГМК, что позитивно повлияет и на оценку справедливой цены акций компании.

"Лучше рынка выглядят акции "дочек" Газпром энергохолдинга. Дивиденды "Газпром нефти" дивидендов за 2020 год, по прогнозу могут составить 12,4 руб. на акцию, что обеспечивает доходность 3,7% годовых к текущим ценам. Промежуточный дивиденд был равен 5 руб. на акцию. Правительственная рекомендация платить в виде дивиденда 50% чистой прибыли по МСФО распространяется и на компании Газпром энергохолдинга. В этой связи выплаты "ОГК-2", "Мосэнерго", а также "ТГК-1", возможно, окажутся выше текущих прогнозов", - указывает Осин.

Эксперт прогнозирует возвращение российских фондовых площадок на положительную территорию конца текущей сессии.

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