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20 февраля 2021 года 12:55
Бумаги Норникеля остаются одними из самых перспективных на рынке акций РФ - "Алор Брокер"
Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются одними из самых перспективных для покупки на российском рынке акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Котировки бумаг "Норникеля" в пятницу обновили исторические максимумы, констатирует эксперт инвесткомпании: неплохо выросли цены на основную продукцию ГМК, но все-таки основной причиной столь сильной динамики можно назвать, по его мнению, снятие некоего напряжения относительно эмитента из-за аварии в Норильске весной прошлого года. "Компания заявила, что не будет оспаривать решение суда, и компенсирует присужденный экологический ущерб в размере в 146 млрд руб. Сумма беспрецедентно огромная, с большой вероятностью в ходе апелляционных и кассационных разбирательств ее можно было бы снизить. Однако отказ от обжалования улучшает имидж эмитента в глазах властей со всеми вытекающими последствиями", - отмечает Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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