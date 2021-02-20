Бумаги Норникеля остаются одними из самых перспективных на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Бумаги ГМК "Норильский никель" остаются одними из самых перспективных для покупки на российском рынке акций, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Котировки бумаг "Норникеля" в пятницу обновили исторические максимумы, констатирует эксперт инвесткомпании: неплохо выросли цены на основную продукцию ГМК, но все-таки основной причиной столь сильной динамики можно назвать, по его мнению, снятие некоего напряжения относительно эмитента из-за аварии в Норильске весной прошлого года.

"Компания заявила, что не будет оспаривать решение суда, и компенсирует присужденный экологический ущерб в размере в 146 млрд руб. Сумма беспрецедентно огромная, с большой вероятностью в ходе апелляционных и кассационных разбирательств ее можно было бы снизить. Однако отказ от обжалования улучшает имидж эмитента в глазах властей со всеми вытекающими последствиями", - отмечает Антонов.

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