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20 февраля 2021 года 11:47

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, возросла волатильность во "втором эшелоне"

Москва. 20 февраля. Рынок акций РФ утром в субботу просел по большинству blue chips на фоне ухудшения в конце недели внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась в пятницу ниже $63 за баррель); индекс МосБиржи опустился в район 3440 пунктов, при этом возросла волатильность во "втором эшелоне" в отсутствие западных игроков.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3442,13 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1465,97 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 73,95 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "Московской Биржи" (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике "Медвежий ручей" (входит в ГМК "Норильский никель") произошло обрушение здания пункта перегрузки руды и примыкающей к нему пешеходной галереи. В здании проводились ремонтные работы по усилению конструкций. Фабрика после обрушения продолжает работу с ограничениями, связанными с проведением аварийно-спасательных работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

Прокуратура Норильска проводит проверку соблюдения техники промышленной безопасности на предприятии, главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Тем временем, администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке, сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

Агентство Bloomberg уточняет, что в своем докладе, представленном Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе. При этом в списке нет никаких немецких или других европейских организаций.

Подорожали утром в субботу ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,9%), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,8%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российский рынок акций торгуется в субботу в полном одиночестве, поэтому лишь сможет отыграть идеи предыдущего дня, которые, впрочем, во многом уже реализованы. Заявления президента США в отношении РФ ожидались, по этой причине первая негативная реакция может смягчиться. В остальном сложно ждать от рынка сильных движений, когда нет торговли во внешнем мире, а информационный фон выходных почти всегда является скудным. Соответственно, наиболее вероятный сценарий - консолидация.

Для нефтяного рынка важным на текущий момент является улучшение погоды в Техасе: в Далласе дневная температура может подняться уже до +9С в субботу, в Хьюстоне ночные температуры стали положительными, а днем в субботу потеплеет до +14С. Соответственно, ожидается снижение нагрузки на местную электрическую сеть и постепенное восстановление работы как добывающей, так и нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Однако существуют опасения, что многие НПЗ предпочтут начать более раннюю профилактику перехода на летний режим работы, что создаст условия для более низкого спроса и увеличения запасов нефти в США. На пике разгула стихии около 20% перерабатывающих мощностей США были остановлены, как и около 4 млн б/с нефтедобычи.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне некоторый позитив рынок акций получил от сообщения, что Евросоюз не будет вводить санкции по "делу Навального" против крупных российских бизнесменов, но это многими ожидалось. Основной вклад в рост индексов сделал "Норникель", обновивший исторические максимумы на фоне роста цен на основную продукцию ГМК. Основной причиной роста можно назвать снятие некоего напряжения относительно эмитента из-за аварии в Норильске весной прошлого года, однако в субботу появились сообщения о новой аварии, что вызвало коррекцию бумаг ГМК.

"Норникель" заявил, что не будет оспаривать решение суда, и компенсирует присужденный экологический ущерб в размере 146 млрд руб. Сумма беспрецедентно огромная, с большой вероятностью в ходе апелляционных и кассационных разбирательств ее можно было бы снизить. Однако отказ от обжалования улучшает имидж эмитента в глазах властей со всеми вытекающими последствиями. Акции "Норникеля" остаются одной из самых перспективных российских бумаг.

В субботу рынок акций торгуется без внешнего фона, в такие дни обычно определяется истинный настрой инвесторов. Вряд ли по итогам дня будут серьезные изменения в "голубых фишках" и высокие обороты торгов. Однако неудовлетворенный спрос инвесторов вполне может сместиться в малоликвидные акции, где можно "ждать чудес" по отдельным бумагам, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, морозы в Техасе, из-за которых с 15 февраля оказалось приостановлено до 4 млн б/с добычи и нефтепереработки, постепенно отступают, и предприятия уже готовятся возобновить работу в обычном режиме. Фьючерсы на Brent могут продолжить спуск в район психологически важного уровня $60 за баррель, после чего возможен отскок. При этом возобновления восходящего тренда не ожидается, поскольку позитивные драйверы уже в цене, и перспективы увеличения добычи ОПЕК+ в апреле не дают поводов для продолжения ралли. Встреча ОПЕК+, на которой нефтепроизводители обсудят параметры сделки после окончания I квартала, запланирована на 4 марта.

Данные Baker Hughes в пятницу впервые после 12-недельной серии роста показали сокращение буровой активности в США. Число активных нефтяных установок сократилось на 1 штуку, до 305 единиц. При этом число газовых установок выросло на 1 штуку, так что в результате совокупное число буровых осталось на уровне предыдущей недели.

Данные Baker Hughes актуальны на 19 февраля и уже учитывают эффект от перебоев в работе техасских предприятий. Поэтому говорить о развороте растущей тенденции пока рано. К тому же, какого-то выраженного замедления по еженедельным данным не наблюдается, отмечает эксперт.

В США в пятницу индексы акций завершили торги смешанной динамикой в пределах 0,1-0,2%, поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии Йеллен. За неделю S&P 500 и Nasdaq просели на 0,7-1,6%, Dow Jones вырос на 0,1%.

Министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

Согласно данным министерства труда США, безработица в стране в январе составила 6,3%, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся до начала пандемии. Глава Минфина сказала, что в реальности уровень безработицы ближе к 10%, поскольку миллионы людей, которые лишились работы, пока официально не считаются безработными.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в феврале увеличился до 58,8 пункта по сравнению с 58,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, темпы роста активности в частном секторе стали максимальными с марта 2015 года, сообщает Trading Economics.

Индикатор в промышленной отрасли США снизился до 58,5 пункта с 59,2 пункта, совпав с прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 58,9 пункта с 58,3 пункта при прогнозе в 57,6 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу снизились, что связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов; цена нефти Brent не удержала отметку $63 за баррель и опустилась почти на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $62,91 за баррель (-1,6%), мартовская цена WTI - $59,01 за баррель (-2,5%).

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ранее перегретые акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-35,3% и -33,9% "префы"), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-27,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-13,1% и -10% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-8,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,8%).

В Москве задержана гендиректор "ТГК-2" Надежда Пинигина, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Подорожали бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+30,4%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+30,3%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+24,9%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+23,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+11,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+9,5%).

Совет директоров ПАО "Кузбасская топливная компания" (КТК) на заседании 18 февраля утвердил итоги процедуры выкупа акций у акционеров, несогласных с планируемым делистингом акций КТК на "Московской бирже", следует из материалов компании.

Как сообщалось, 30 декабря акционеры КТК проголосовали за делистинг акций компании и решили обратиться с соответствующим заявлением на "Московскую биржу". Акционеры, которые проголосовали против соответствующих решений или не участвовали в голосовании, получили право требовать выкупа компанией всех или части принадлежащих им акций. Цена выкупа была определена в 152,2 рубля за 1 акцию. Прием требований о выкупе завершился 13 февраля 2021 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 875,08 млн рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 450,46 млн рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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