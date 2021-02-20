Рубль, вероятно, проведет торги в диапазоне 73,5-74 руб./$1 в субботу - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, вероятно, проведет торговую сессию в субботу в диапазоне 73,5-74 руб./$1, предполагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Торги в субботу на локальном валютном рынке будут показательными с точки зрения баланса локальных потоков, считает эксперт. Возможный диапазон для курса рубля на торговую сессию - 73,5-74 руб./$1.

Также, по мнению Полевого, стоит помнить, что предстоящие длинные выходные оставят локальным компаниям лишь один день, чтобы допродать валюту под выплаты налогов 25 февраля.

"Если глобальный фон в начале следующей недели сильно не ухудшится, то после праздников есть вероятность ускорения позитивной динамики рубля. Возможный анонс персональных санкций ЕС по ситуации с Навальным в понедельник может повлиять на настроения нерезидентов, но вряд ли это влияние окажется продолжительным".

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