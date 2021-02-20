Утренние прогнозы: нейтральный настрой

В субботу аналитики ждут нейтрального старта фондовых торгов в России. Торговая активность участников рынка будет сниженной в связи с выходным днем на мировых рынках.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В субботу торги на рынке акций РФ пройдут без внешнего фона. В такие дни обычно определяется истинный настрой рынка. Рискнем предположить, что настрой этот окажется нейтральным: покупать нет поводов, а продавать жалко".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи ниже 3450 пунктов. Поводом станут коррекция в ценах на нефть и на американских площадках, прошедшие в пятницу после нашего закрытия. В дальнейшем, отыграв внешний фон, наш рынок перейдет в консолидацию у достигнутых уровней. При этом активность инвесторов и объемы торгов будут существенно ниже среднедневных, продемонстрированных в последнее время".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3445-3470 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние безыдейной консолидации. Это будет связано с полным отсутствием влияния внешнего фона в рабочую субботу".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций будет торговаться в субботу в полном одиночестве, поэтому лишь сможет отыграть идеи предыдущего дня, которые, впрочем, во многом уже реализованы. Заявления президента США в отношении РФ ожидались, а по этой причине первая негативная реакция может смягчиться. В остальном сложно ждать от рынка сильных движений, когда нет торговли во внешнем мире, а информационный фон выходных почти всегда является скудным. Соответственно, наиболее вероятный сценарий на предстоящий торговый день - это консолидация".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в субботу. По индексу Мосбиржи общий взгляд не меняется. Пока котировки выше 3320-3350 пунктов, остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция, в рамках которой целевые ориентиры находятся около 3600-3620 пунктов. В субботу ожидается пониженная торговая активность участников, колебания индекса Мосбиржи будут незначительными, так как никаких внешних ориентиров нет, все мировые площадки закрыты".