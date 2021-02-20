Москва. 20 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в субботу утром, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря снижению санкционных рисков и позитивному внешнему фону.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,06-74,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,12 руб./$1 (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,61 руб./EUR1 (-21,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,95 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,83 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,73 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов рабочей субботы на фоне позитивного закрытия мировых рынков накануне и ослабления санкционных рисков. Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку - 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке.

Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе, пишет Bloomberg.

В докладе также перечислены другие организации, которые уже прекратили свою работу по "Северному потоку - 2". При этом в нем нет никаких немецких или других европейских организаций.

Поддержку рынкам в пятницу оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала к дополнительным стимулирующим мерам. Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

"Мы выбираемся из глубокой ямы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу CNBC, подразумевая экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. "Мы считаем, что очень важно иметь большой пакет стимулов, способный облегчить боль, которую она причинила", - сказала она.

Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,6% - до $62,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на 2,1% - до $59,24 за баррель.

По итогам недели фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи, но нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки. По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн баррелей в сутки ниже еще в течение 10 дней.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.