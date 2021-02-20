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20 февраля 2021 года 10:51
Акции Газпрома - одни из самых перспективных бумаг для вложений в текущем году - ПСБ
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целью 268 рублей за штуку, считая акции компании одними из самых перспективных бумаг для вложений в текущем году, говорится в обзоре банка. Аналитики банка положительно оценивают приверженность "Газпрома" дивидендной политике (компания по мере приближения публикации годовой отчетности и формального определения рекомендации по размеру годовых дивидендов за 2020 год все увереннее подтверждает намерение выплатить по итогам сложнейшего года дивиденды из расчета 40% от прибыли по МСФО). Также в плюс, по мнению экспертов ПСБ, играет тот факт, что по итогам 2020 года ковенанта долговой нагрузки будет, по словам менеджмента "Газпрома", чуть сдвинута (чистый долг/EBITDA выше 2,5х), но это не станет поводом для уменьшения или невыплаты дивидендов. "Наш ориентир по дивидендам - 7,5-8 руб./акцию. В целом "Газпром" настроен позитивно, в том числе уверен в достройке "Северного потока 2". Мы считаем "Газпром" одной из перспективных бумаг для вложений в текущем году и рекомендуем покупать акции с целью 268 рублей", - указывают в ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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