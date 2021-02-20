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20 февраля 2021 года 09:30

Brent подешевела до $62,91 за баррель

Американские фондовые индексы изменились без единой динамики по итогам торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы изменились без единой динамики по итогам торгов в пятницу.

Поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала к дополнительным стимулирующим мерам.

Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели.

"Мы выбираемся из глубокой ямы", - сказала Йеллен в интервью телеканалу CNBC, подразумевая экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. "Мы считаем, что очень важно иметь большой пакет стимулов, способный облегчить боль, которую она причинила", - сказала она.

Согласно данным министерства труда США, безработица в стране в январе составила 6,3%, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся до начала пандемии. Глава Минфина сказала, что в реальности уровень безработицы ближе к 10%, поскольку миллионы людей, которые лишились работы, пока официально не считаются безработными.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в феврале увеличился до 58,8 пункта по сравнению с 58,7 пункта месяцем ранее. Таким образом, темпы роста активности в частном секторе стали максимальными с марта 2015 года, сообщает Trading Economics.

Индикатор в промышленной отрасли США снизился до 58,5 пункта с 59,2 пункта, совпав с прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics. Индекс PMI в секторе услуг вырос до 58,9 пункта с 58,3 пункта при прогнозе в 57,6 пункта.

Акции Deere & Co. (SPB: DE) подорожали на 9,9%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования отчитался о превысивших ожидания прибыли и выручке в первом квартале текущего финансового года и дал оптимистичный годовой прогноз, подтолкнув свои акции вверх.

Цена бумаг GameStop Corp. выросла на 0,3%. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в четверг провел слушания на тему скачка акций владельца сети магазинов видеоигр и ряда других компаний с участием руководителей трейдинговой платформы Robinhood Markets Inc., гиганта в сфере электронной торговли Citadel Securities, социальной сети Reddit и хедж-фонда Melvin Capital Management.

Котировки акций International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) снизились на 1,4%. Компания изучает возможность продажи своего подразделения IBM Watson Health, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Цена бумаг Roku Inc. (SPB: ROKU) увеличилась на 3,2%, хотя компания, выпускающая стриминговое оборудование и оказывающая другие услуги в этой области, в четвертом квартале неожиданно вернулась на прибыльный уровень за счет роста рекламных доходов.

Акции Twilio Inc. (SPB: TWLO) подешевели на 4,1%. Разработчик облачных платформ и сервисов увеличил размер допэмиссии более чем на 50% после того, как котировки акций компании достигли рекорда.

Бумаги Dropbox Inc. (SPB: DBX) потеряли в цене 3,8%. Создатель одноименного облачного сервиса по хранению данных в четвертом квартале увеличил выручку на 13% относительно того же периода годом ранее - до $504,1 млн. Таким образом, она впервые превзошла отметку в $500 млн.

Акции Palantir Technologies Inc. подорожали на 15,2% после шестидневного падения на фоне разочаровывающих квартальных результатов компании.

Цена бумаг Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. уменьшилась на 1%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, проиграла судебный спор в Великобритании по делу о правах водителей компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов практически не изменился, поднявшись на 0,98 пункта, до 31494,32 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,26 пункта (0,19%) - до 3906,71 пункта.

Nasdaq Composite набрал 9,11 пункта (0,07%) и составил 13874,46 пункта.

За неделю S&P 500 потерял 0,71%, Nasdaq Composite - 1,57%, Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%.

Цены на нефть эталонных марок снизились по итогам торгов в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,91 за баррель, что на $1,02 (1,6%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $59,24 за баррель, что на $1,28 (2,1%) ниже уровня на закрытие рынка в четверг. При этом апрельские фьючерсы на WTI, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $1,27 (2,1%), до $59,26 за баррель.

По итогам недели наиболее активно торгуемые фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Marathon Oil (SPB: MRO) Corp., Devon Energy (SPB: DVN) Corp. и Verdun Oil Co. начали получать электроэнергию из местной сети или использовать генераторы, чтобы возобновить добычу на сланцевом месторождении Eagle Ford, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки (б/с). По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

"Ситуация в Техасе по-прежнему имеет решающее значение для фундаментальных ожиданий в краткосрочной перспективе", - отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Кроме того, негативным фактором для рынка выступают ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+, а также признаки ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном, пишет MarketWatch.

На этой неделе цены на нефть поднялись до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу с апреля, приводит издание слова Артема Абрамова, который возглавляет отдел сланцевой нефти в Rystad Energy.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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