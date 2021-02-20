Цены рублевых корпоративных бондов в субботу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности

Москва. 20 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в рабочую для России субботу не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за отсутствия иностранных инвесторов и противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы изменились без единой динамики по итогам торгов в пятницу. Поддержку акциям секторов, чувствительных к ситуации в экономике, оказали комментарии министра финансов США Джанет Йеллен, которая призвала к дополнительным стимулирующим мерам. Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели. "Мы выбираемся из глубокой ямы", - сказала Йеллен в интервью CNBC, подразумевая экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. "Мы считаем, что очень важно иметь большой пакет стимулов, способный облегчить боль, которую она причинила", - сказала она.

Согласно данным Минтруда США, безработица в стране в январе составила 6,3%, что почти вдвое выше уровней, наблюдавшихся до начала пандемии. Глава Минфина сказала, что в реальности уровень безработицы ближе к 10%, поскольку миллионы людей, которые лишились работы, пока официально не считаются безработными.

В свою очередь цены на нефть снизились по итогам торгов в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $62,91 за баррель, что на 1,6% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи составила $59,24 за баррель, что на 2,1% ниже уровня на закрытие рынка в четверг. При этом апрельские фьючерсы на WTI, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на 2,1%, до $59,26 за баррель. По итогам недели наиболее активно торгуемые фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе.

Снижение нефтяных цен, в частности, связано с началом восстановления добычи в Техасе, ранее упавшей в условиях сильных морозов. Никто не может точно сказать, сколько времени потребуется на полное восстановление добычи. Однако нефтяные трейдеры и руководители компаний надеются, что основная часть добычи будет восстановлена в ближайшие дни на фоне потепления и возобновления электроснабжения. Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки. По оценке Citigroup, добыча в Пермском бассейне будет на 1 млн б/с ниже еще в течение 10 дней.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,426 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,781 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля снизился на 0,15% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,12%, опустившись до 719,96 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-1,03%), "Газпромбанк БО-16" (-0,88%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,45%), а в лидерах роста - облигации "ГТЛК-001Р-17" (+0,26%), "Роснефть-001Р-04" (+0,2%) и "Магнит БО-002P-03" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В ходе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 12 млрд рублей.

ОАО "Агрофирма - племзавод "Победа" (Краснодарский край) завершила размещение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение началось 18 февраля. Ставка квартального купона по выпуску составила 9,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,11% годовых. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 6 млрд рублей. Облигации в рамках десятилетней программы могут размещаться на срок до 10 лет. Ранее на публичный долговой рынок компания не выходила.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года на уровне 6,9% годовых, ориентир ставки 1-го купона бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года на уровне 7,35% годовых. Ориентиру бондов серии 001P-18 соответствует доходность к оферте в размере 7,08% годовых, серии 001P-19 - доходность к оферте 7,56% годовых. Срок обращения обоих выпусков 10 лет. Сбор заявок прошел 19 февраля. Техразмещение запланировано на 1 марта.

ООО "Ипотечный агент Титан-3" планирует 26 февраля с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на жилищные облигации, обеспеченные залогом ипотечного покрытия оригинаторов, класса "А" объемом 2,434 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 200 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация, ожидаемая дюрация - 4-5 лет. Техразмещение запланировано на 3 марта.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" планирует с 1 по 3 марта собирать заявки инвесторов на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей с погашением в декабре 2023 года. Ставка 1-го купона составит 12% годовых. Индикативная цена размещения - 100,25-100,50% от номинала, ей соответствует доходность к погашению 12,40-12,26% годовых. Техразмещение запланировано на 5 марта. В декабре прошлого года "АБЗ-1" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей по ставке 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов и 17,5% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны квартальные. Выпуск был размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 5 лет.

ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) планирует 5 марта провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 9,0-9,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,20-9,73% годовых. Техразмещение предварительно запланировано на 10 марта. Заем будет размещаться в рамках программы компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет.

ООО "Элемент Лизинг" планирует в середине марта собирать заявки инвесторов на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом не менее 3 млрд рублей. Планируемая дата техразмещения - третья декада марта. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 30-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 6,19% годовых. "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ГК "ПИК" установила ставку 9-го купона бондов серии БО П01 на 13 млрд рублей на уровне 5,65% годовых. Компания завершила размещение 5-летнего выпуска объемом 13 млрд рублей в марте 2017 года по ставке 13% годовых. Размер ставки каждого купона с 7-го по 10-й равен ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,4%. Ставка текущего купона тоже 5,65% годовых.

ООО "ТМ-энерго финанс" приобрело по оферте 5 млн 999,983 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,99% выпуска. Компания разместила выпуск облигаций 1-й серии объемом 6 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущего купона - 6% годовых. В сентябре 2017 года эмитент продлил срок обращения выпуска на 13 лет - до 14 февраля 2030 года. Других выпусков компании в обращении нет.

Крымский "Российский национальный коммерческий банк" (РНКБ) 22 февраля проведет выкуп облигаций по 100% от номинала. Время сбора заявок - с 11:00 до 13:00 МСК. Дебютный и пока единственный выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в феврале 2020 года на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. Заем размещен на 3 года, ставка 1-2-го купонов установлена в размере 7,6% годовых, купоны полугодовые. С тех пор банк несколько раз проводил выкуп этих бондов.