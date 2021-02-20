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20 февраля 2021 года 09:16
Отскок котировок нефти вверх возможен после снижения к уровню $60/барр. - BCS Express
Отскок котировок нефти марки Brent вверх возможен после снижения к уровню $60 за баррель, говорится в комментарии BCS Express. "Морозы в Техасе, из-за которых с 15 февраля приостановлено около 4 млн б/с добычи и нефтепереработки, постепенно отступают, и предприятия уже готовятся возобновить работу в обычном режиме. Фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить спуск в район психологического уровня $60 за баррель, после чего возможен отскок. При этом возобновления восходящего тренда не ожидается, поскольку позитивные драйверы уже в цене, и перспективы увеличения добычи ОПЕК+ в апреле не дают поводов для продолжения ралли", - отмечает эксперт Игорь Галактионов. Встреча ОПЕК+, на которой нефтепроизводители обсудят параметры сделки после окончания I квартала 2021 года, запланирована на 4 марта. Торги фьючерсами на нефть на биржах ICE и CME в субботу не проводятся, поэтому, активность торгов фьючерсами на нефть марки Brent на Московской бирже может быть низкой, обращает внимание Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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.19 февраля 2021 года 21:17
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.19 февраля 2021 года 19:13
Москва. 19 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно снизились на фоне продолжившегося повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за пять дней, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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