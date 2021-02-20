Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в субботу - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в субботу, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи общий взгляд не меняется. Пока котировки выше 3320-3350 пунктов, остается актуальной среднесрочная восходящая тенденция, в рамках которой целевые ориентиры находятся около 3600-3620 пунктов. В субботу ожидается пониженная торговая активность участников, колебания индекса Мосбиржи будут незначительными, так как никаких внешних ориентиров нет, все мировые площадки закрыты. При этом допускаю, что вновь на первый план выйдет третий эшелон, в пятницу в ряде бумаг сохранялась экстремальная волатильность", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.