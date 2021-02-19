Рынок акций РФ на неделе замедлил ралли вместе с миром из-за фиксации прибыли

Рынок акций РФ на неделе замедлил подъем на фоне наметившейся общемировой коррекции в рамках фиксации прибыли игроками и прекращения бурного ралли нефтяных цен, подогретых ранее сокращением предложения сырья из-за морозов в США. Поддержку рынку акций оказывал продолжающийся приток средств со стороны нерезидентов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 11 по 17 февраля составил $180 млн (15 недель поступлений средств) против притока на уровне $110 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток капитала в размере $20 млн - лучший показатель за пять недель.

В период с 15 по 19 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 3457,68 пункта, индекс РТС прибавил 0,7% и достиг 1472,33 пункта на фоне роста доллара до 73,98 руб./$1 (+0,26 рубля) и подросшей апрельской нефти Brent до $63,67 за баррель (+1,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми площадками и нефтью на ожиданиях восстановления спроса и надеждами на принятие новых экономических стимулов в США; индекс РТС поднялся к рубежу 1500 пунктов, индекс МосБиржи превысил 1480 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Норникеля" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+3,2%). Во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "Белуга групп" (+16,3%) в отсутствие новостей.

Президент США Джо Байден заявил, что администрация получила достаточно доз вакцины компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

ВВП Японии в октябре-декабре вырос на 3% после подъема на 5,3% в третьем квартале, отразив восстановление как внутреннего спроса, так и экспорта. По итогам всего 2020 года японский ВВП снизился на 4,8%, что стало первым падением показателя с 2009 года. Цена Brent превысила $63 за баррель на фоне улучшения прогнозов спроса в связи с надеждами на спад пандемии и новые стимулы в США.

Во вторник рынок акций РФ продолжил подъем вслед за внешними фондовыми индикаторами на фоне успешного внедрения вакцин от коронавируса и ожиданий новых стимулов в США, индексы МосБиржи и РТС протестировали, но не смогли удержать рубежи 3500 и 1500 пунктов из-за забуксовавшей в росте нефти, однако МосБиржа обновила максимум на закрытие торгов (3495 пунктов).

Лидерами роста выступили ГДР TCS Group (+4,1%), акции "Россетей" (+3,4%) и продолжилось ралли "Белуга групп" (+26,5%). Глава Сбербанка (+0,4%) Герман Греф заявил, что банк в 2021 году рассчитывает показать результат "значительно лучше" 2020 года, подтверждает планы направлять не менее 50% чистой прибыли на дивиденды. Просели акции "Яндекса" (-0,8%), несмотря на выход годового финотчета по US GAAP, превысившего ожидания.

Число новых заражений коронавирусом COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Нефть Brent просела в район $63 за баррель после обновления максимума за год на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США, где сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, были приостановлены некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий (добыча сократилась на 3 млн б/с).

В среду рынок акций РФ растерял весь прирост с начала недели на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и наметившейся нисходящей коррекции перегретой нефти (Brent после роста к $64,75 за баррель потеряла в цене $1). Индекс МосБиржи опустился ниже 3440 пунктов после утреннего тестирования рубежа 3500 пунктов, при этом лидировали в откате бумаги "Роснефти" (-4%), выросли вошедшие в индекс MSCI Russia 10/40 с весом 4,69% ГДР TCS Group (+4%) и продолжилось ралли "Белуга групп" (+40%).

Акции "Норникеля" (+0,4%) ожидаемо заняли место бумаг "Яндекса" (-3,2%) в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки. Упали АДР Ozon (-3,7%) на новостях о планах размещения конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму около $650 млн, конвертируемые в ADS Ozon с листингом на Nasdaq. Начальная стоимость конвертации установлена с премией в размере 40-45% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля.

Чистая прибыль "НОВАТЭКа" (-2,8%) в IV квартале сократилась на 3% - до 43,8 млрд руб., тогда как рынок ожидал 46 млрд руб.; чистая прибыль за 2020 год составила 67,8 млрд руб. против 865 млрд руб. годом ранее.

По данным Минторга США, розничные продажи в январе увеличились на 5,3% (максимум за 7 месяцев) по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты ожидали роста на 1-1,1%. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, объявит об этом на встрече ОПЕК в начале марта, сообщил Dow Jones со ссылкой на советников властей страны.

Упали к уровням апреля 2020 года акции "Энел Россия" (-6,2%) после презентации стратегии компании, в которой ожидается снижение прибыли и отсутствуют планы по выплатам дивидендов за 2020 год. Объем выплат будет перенесен на 2023 год, когда компания планирует направить акционерам 5,2 млрд руб., а в 2022 году выплаты должны составить 3 млрд руб.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на фоне распродаж на внешних фондовых площадках, не нашедших свежих драйверов для роста, а также из-за наметившейся нисходящей коррекции нефти после ралли (Brent утром поднималась до $65,5, а вечером упала к $64 за баррель); индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням недельной давности - в район 3400 и ниже 1450 пунктов соответственно.

Подешевели акции "Яндекса" (-3,8%), во "втором эшелоне" раллировали на 40% акции ПАО "Русгрэйн холдинг", МКФ "Красный Октябрь", ПАО "Абрау-Дюрсо", ПАО "Белуга групп".

В Техасе закрыты нефтеперерабатывающие мощности, производящие около 4 млн б/с, также резко упала добыча природного газа. Общий объем добычи нефти в Штатах упал почти на 40%.

В пятницу рынок акций после утреннего локального снижения возобновил рост вместе с фондовой Европой и на фоне некоторого снижения санкционных опасений, несмотря на упавшую нефть (Brent опускалась ниже $63 за баррель, но вечером отскочила выше 63,5 за баррель) из-за ослабления факторов поддержки, связанных с перебоями поставок в США в условиях сильных морозов (в регионе теперь ожидается потепление), а также ожиданий возможного увеличения добычи странами ОПЕК+. Индекс МосБиржи после тестирования поддержки 3380 пунктов отскочил выше 3450 пунктов, при этом лидировали обновившие пик акции "Норникеля" (+5,4%), подорожали АДР Ozon (+5%) и поднялись до уровней осени 2014 года на корпоративных новостях акции "Ростелекома" (+3,6%).

Упали ранее перегретые малоликвидные бумаги ПАО "Белуга групп" (-40%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-17,8%), ПАО "Наука-Связь" (-17,7%). Продолжилось ралли акций МКФ "Красный Октябрь" (+40%).

ПАО "Ростелеком" и кредитные организации будут работать над созданием института, который будет обеспечивать кибербезопасность банковской системы РФ, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на встрече кредитных организаций с руководством Банка России.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Евросоюз не будет вводить антироссийские санкции, затрагивающие экономическую сферу, в связи с последним витком напряженности в двусторонних отношениях.

В период с 15 по 19 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Белуга групп" (+76%), "Норникеля" (+11%), "РусАла" (+10%); хуже рынка оказались акции "Энел Россия" (-8%), "Яндекса" (-7%), "АЛРОСА" (-4%).

Рынок акций РФ на следующей короткой неделе (23 февраля - выходной) сохранит волатильность с возможным развитием коррекционных настроений в случае дальнейшего снижения нефти в ожидании улучшения погодных условий в США. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3350-3500 пунктов, для индекса РТС - 1380-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".