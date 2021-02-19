Рынок акций РФ в пятницу отыграл все недельные потери во главе с обновившим максимум Норникелем

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за фондовыми площадками Европы и Америки, а также на фоне отскока нефти после локальной коррекции в рамках фиксации прибыли, поддержку рынку также оказало ослабление санкционных опасений; индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3450 и 1470 пунктов, при этом лидировали обновившие максимумы акции "Норникеля", упали на 40% ранее перегретые малоликвидные бумаги ПАО "Белуга групп".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3457,68 пункта (+1,7%, утром индекс падал к 3380 пунктам), индекс РТС - 1472,33 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,4%.

Доллар подрос до 73,98 рубля (+0,07 рубля), золото - до $1783,2 за унцию (+0,5%).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,7-0,9%, доллар подрос на 0,26 рубля.

Евросоюз не будет вводить антироссийские санкции, затрагивающие экономическую сферу, в связи с последним витком напряженности в двусторонних отношениях, считает посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

В Кремле надеются, что США и ЕС не пойдут дальше "по дороге санкционного давления" на Россию, оно уже продемонстрировало свою неэффективность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Совет ЕС по иностранным делам 22 февраля может дать "зеленый свет" процессу утверждения новых санкций против российских чиновников. Кроме того, агентство со ссылкой на осведомленный источник также сообщило о готовящемся докладе о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2", который будет представлен Конгрессу США уже в пятницу.

Подорожали акции "Норникеля" (+5,4%, до 28,082 тыс. рублей), АДР Ozon (MOEX: OZON) (+5%), бумаги "Московской Биржи" (+4,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,8%), акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+3,6%, до 109,1 рубля - максимума с осени 2014 года), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

ПАО "Ростелеком" и кредитные организации будут работать над созданием института, который будет обеспечивать кибербезопасность банковской системы РФ, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

Подешевели акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

ПАО "РусГидро" увеличило по итогам прошлого года показатель EBITDA по РСБУ по сравнению с 2019 годом на 18%, до 92,28 млрд руб., сообщила компания.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций в конце недели оказался под влиянием внешней турбулентности, а опубликованные негативные данные по количеству заявок на пособие по безработице в США спровоцировали локальное снижение всех мировых бирж.

Тем не менее, в пятницу "reflation trade" оказала поддержку российскому рынку акций на фоне ухода мировых рынков от риска. Спросом пользовались акции сырьевых компаний на фоне роста, например, цен на медь (металл подорожал почти на 3%) до максимумов с апреля прошлого года на спросе со стороны китайских инвесторов, в то время как цены на другие металлы (сталь, железную руду и цветные металлы) находятся на рекордных максимумах.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций утром снижался, но затем смог выправить ситуацию и отыграть все потери. Акции "Норникеля" обновили максимумы вслед за ростом фьючерсов на медь и никель, также ощутимый рост показали бумаги TCS Group и "Яндекса". В отличие от Азии, европейские индексы смогли найти в себе силы для роста. На рынках все больше верят в инфляционный сценарий в долларе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам вновь выросла до 1,31%, но индекс доллара в минусе почти на 0,4%. Акции ПАО "Белуга групп" упали на 40%, прервав многодневное ралли.

Рубль негативно реагировал на слабость нефти, которая локально опускалась ниже $63 за баррель Brent. На рубль также оказывают влияние тревоги рынка по поводу растущих доходностей по казначейским обязательствам США. На предстоящей неделе у рубля появится шанс сопротивляться негативной динамике нефти, поскольку на 25 февраля приходится пик налоговых платежей. Также должен проясниться вопрос о возможных новых европейских рестрикциях. Однако, если верить информации в СМИ, то Европа собирается ограничиться списком чиновников и не более того. Поэтому против рубля остается лишь его низкая инвестиционная привлекательность, а вот премия внешнеполитических рисков может начать сокращаться.

Нефть скорректировала свой бурный рост на ожиданиях восстановления добычи в Техасе, где на выходных ожидается улучшение погодных условий, что будет способствовать сокращению потребления электроэнергии. Соответственно, добыча в штате начнет восстанавливаться уже на следующей неделе. Поэтому сильная перекупленность нефти способна развиться в более глубокую коррекцию. Также на рынке предполагают, что неожиданный зимний перерыв может стимулировать некоторые НПЗ к более ранней профилактике перехода на летний режим работы, что традиционно снижает спрос.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели постараются одобрить дополнительные расходы на пакет "Спасения Америки" в размере $1,9 трлн до конца февраля. Российский рынок ориентируется на рост цен промышленных металлов и общие ожидания инфляционного сценария в долларе, отмечает Кочетков.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин также отмечает, что глобальные площадки и нефтяные цены после утреннего снижения стали быстро восстанавливаться. Некоторое время рынки оставались под негативным влиянием растущих доходностей гособлигаций США, что угрожает всплеском инфляции и более ранним началом ужесточения монетарной политики ФРС. Однако оптимизм стал постепенно возвращаться на биржевые площадки, так как избыток ликвидности препятствует серьезному и продолжительному снижению рисковых активов.

Нефть Brent падала ниже $63 за баррель, но вечером отскочила обратно в район $64 за баррель. Тем не менее, существенная перекупленность нефти сохраняется, инвесторы заложили в котировки слишком оптимистичные ожидания, которые частично или полностью могут не реализоваться или оправдаться намного позже. Кроме того, к недавнему мощному росту присоединилось слишком много краткосрочных спекулянтов, которые могут фиксировать прибыль без всякого повода, просто по достижении определенного уровня.

Давление на доллар оказало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что для полного восстановления экономики по-прежнему необходим большой пакет фискальных стимулов. Ожидания очередных денежных вливаний оказывают давление на американскую валюту, считает Бабин.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, рынок акций к вечеру в пятницу получил поддержку от улучшения зарубежных настроений.

Обыкновенные акции "Ростелекома" в конце недели подскочили без фундаментальных новостей и достигли максимума с 2014 года. С технической точки зрения бумаги выросли на повышенных объемах, что подтверждает интерес к ним, несмотря на перекупленность, но все же открытие новых "лонгов" у текущих уровней представляется достаточно опасным. При закреплении выше 110 руб. котировки вполне могут пойти к 112,50 руб., а важное долгосрочное сопротивление расположено на 119 руб. Тем не менее, на данный момент до появления фундаментальных сигналов скорее имеет смысл сохранять уже имеющиеся "длинные" позиции (до падения ниже 108-106 руб.) или частично фиксировать прибыль. При коррекционном сценарии бумаги будут стремиться к 104 руб.

Бумаги "Норникеля" выросли после решения не обжаловать предписанный судом штраф за прошлогоднюю аварию. Инвесторы рассчитывают, что таким образом инциденту будет положен конец.

Нефть Brent предприняла попытку отвоевать поддержку $63,5 за баррель. В целом до снятия краткосрочной перекупленности рынку еще пока далеко, в связи с чем возможные негативные сигналы еще могут оказывать повышенное понижательное давление на цены в ближайшие сессии.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу отступили вверх от поддержек 3390 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что позитивно для краткосрочных "быков" и говорит о неплохих шансах возвращения к недавним максимумам или как минимум продолжения "бокового" движения до появления новых значимых фундаментальных факторов. Мировые рынки сняли некоторую краткосрочную перекупленность и пробуют возобновить восходящее движение на фоне сохранения оптимистичных макроэкономических перспектив. Нельзя исключать, что российские инвесторы зафиксируют в рабочую субботу прибыль по ряду акций после пятничного роста. Ориентир по индексу МосБиржи на рабочую субботу - 3400-3500 пунктов, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для индекса МосБиржи важной поддержкой выступает уровень 3300 пунктов, поскольку уход под него спровоцирует более масштабные распродажи. Нефть Brent опускалась ниже $63 за баррель для снятия технической и фундаментальной перекупленности, поводом чему послужили сообщения об ожидаемом уже в субботу потеплении в США.

Первой целью снижения нефтяных котировок может стать район $60 за баррель, но вполне вероятно, что он будет пробит вниз и котировки устремятся к более справедливой отметке $55 за баррель. Падение нефти является хорошим поводом для распродаж рубля. Западные инвесторы смотрят на рублевые активы через "нефтяной прицел" и вполне могут начать выводить свои средства, фиксируя прибыль, пока она есть. Сыграет свою роль и фактор пятницы - перед выходными на плохом внешнем фоне желание захеджировать рублевые позиции валютой лишь возрастет, считает Антонов.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) еврозоны в феврале увеличился до 48,1 пункта с 47,8 пункта в январе, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 48 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены к вечеру отыграли большую часть утренних потерь; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $63,67 за баррель (-0,4% и -0,6% в четверг), мартовская цена WTI - $59,96 за баррель (-0,9% и -1% в четверг).

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Накануне вечером нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд. Так, запасы нефти в стране за неделю упали на 7,26 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,15-3,4 млн баррелей, резервы бензина выросли на 0,672 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,48-2,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+40,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,9% и +40% "префы"), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+31,9% и +16,3% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+11,1%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+7,3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+6,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,1%).

Подросли акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%) на фоне неплохого отчета за IV квартал по МСФО: скорректированная чистая прибыль выросла в 3 раза (до 7,5 млрд руб.), свободный денежный поток (FCF) составил 2,9 млрд руб., что оказалось лучше прогнозов (7,1 млрд и 2,4 млрд рублей соответственно).

Совет директоров "ФосАгро" отложил рекомендацию по финальным дивидендам за 2020 год на фоне продолжающегося восстановления цен на удобрения, сообщила компания. Совет даст рекомендацию на одном из ближайших заседаний, до конца апреля.

В лидерах отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (-40%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-7,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-17,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-16,1%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-13,4%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-5,7% и -7,9% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-5,5%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,41 млрд рублей (из них 14,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,54 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 9,39 млрд рублей - на акции "Газпрома").