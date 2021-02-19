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19 февраля 2021 года 19:45

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью

Москва. 19 февраля. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и в ожидании новостей относительно санкций.

Курс доллара США составил 73,99 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,74 руб./EUR1, подорожав на 35,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,9 копейки - до 81,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая снижение котировок нефти и в ожидании новостей относительно санкций. Участники рынка энергоносителей фиксируют прибыль перед выходными днями в условиях ослабления факторов поддержки, связанных с перебоями поставок в США из-за сильных морозов.

Давление на котировки оказывают также ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+. Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу уже с апреля.

Между тем, как сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, Совет ЕС по иностранным делам обсудит Россию на заседании 22 февраля. По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании расскажет о своей поездке в Москву.

Ранее сообщалось, что в этот день может быть дан "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России.

Адебар также прокомментировала тему санкций относительно проекта "Северный поток 2", подчеркнув, что Берлин отслеживает соответствующие сведения из США. "Наша позиция по санкциям не изменилась", - добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что доклад о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2" будет представлен Конгрессу США в пятницу, 19 февраля. По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

При этом источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу рубль торгуется практически без движений, а основное событие, которого ждут рынки - это заседание в следующий понедельник совета ЕС по иностранным делам, на котором могут быть озвучены санкции по делу Алексея Навального. "Если санкции окажутся незначительными, вероятно рубль покажет рост, отыгрывая недавний скачок котировок нефти. Однако до этого времени причин для резкого колебания у рубля нет. В то же время поддержку рублю оказывает жесткая риторика ЦБ о возможности повышения ставки уже в этом году", - говорит Наумова.

"Фактором риска для рубля остается геополитика, вслед за реакцией представителей РФ на призывы ЕСПЧ (немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального - ИФ) может последовать ужесточение санкционной риторики. Тем не менее, пока мы ожидаем, что курс будет оставаться вблизи 74 руб./$1, с возможным умеренным ослаблением в случае новых околосанкционных заявлений со стороны США и ЕС", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку пакета стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, предложенного президентом Джо Байденом, выразив надежду на то, что он будет принят в ближайшие недели. "Мы выбираемся из глубокой ямы", - заявила Йеллен в интервью телеканалу CNBC, подразумевая экономический спад, вызванный пандемией COVID-19. "Мы считаем, что очень важно иметь большой пакет стимулов, способный облегчить боль, которую она причинила", - сказала она.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,33% - до $63,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,74% - до $60,07 за баррель.

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд (на 7,26 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали уменьшение показателя на 3,4 млн баррелей.

"Цены на нефть Brent растеряли импульс к росту, опустившись ниже $64 за баррель. Несмотря на фактор резкого спада добычи в США, на первый план вышли опасения, что НПЗ гораздо хуже подготовлены к таким аномальным холодам, чем к сезонным штормам, поэтому восстановление спроса может затянуться, что вкупе с планами ОПЕК+ возвращать на рынок больше нефти может усугубить хрупкий баланс на рынке нефти. Данные от Минэнерго США, показавшие сокращение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей, не учитывают эффект от остановки добычи, поэтому оценить последствия можно будет только на следующей неделе: есть риск значительного роста в запасах сырой нефти из-за отсутствия спроса со стороны НПЗ", - подчеркивает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 февраля на 19,62 копейки, до 73,9717 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,27 копейки, до 89,5427 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 19,03 копейки по отношению к четвергу и составил 73,914 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 14,03 копейки и составил 73,9364 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 156,366 млн, из которых $781,163 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 375,203 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 70,76 копейки, до 89,6001 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 56,58 копейки и составил 89,6465 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR275,579 млн, из которых EUR124,248 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR151,331 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,24% и 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом, оставшись на уровне 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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