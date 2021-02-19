Цены евробондов РФ за неделю вновь снизились на фоне продолжившегося роста базовых ставок

Москва. 19 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели вновь умеренно снизились на фоне продолжившегося повышения базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене за пять дней, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению сформировалась в первый же торговый день недели на фоне пониженной активности торгов из-за праздничного дня в США. Основным негативным фактором для облигаций развивающихся стран, в том числе и России, был рост "длинных" базовых ставок как в долларах, так и евро. На фоне повышенного спроса глобальных инвесторов на рисковые активы интерес участников рынка к "защитным" бумагам упал, причем упали в цене как US Treasuries, так и европейские облигации, в частности, доходность тридцатилетних еврооблигаций практически всех стран Европы вышла в положительную зону, чего не наблюдалось уже довольно давно.

В свою очередь негативная ценовая динамика облигаций развитых стран стала следствием сформировавшихся ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики после пандемии, что приведет к сворачиванию стимулирующих программ. Кроме того, выросли опасения, что могут ускориться инфляционные процессы, которые заставят мировые центробанки перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. В результате практически все инструменты с фиксированной доходностью попали под давление, несмотря даже на то, что многие облигации emerging markets относятся к числу рискованных активов и, по идее, должны были бы расти в цене на волне "спроса на риск". Но негативная динамика базовых активов перевешивает все позитивные факторы.

Во вторник и среду падение котировок российских еврооблигаций продолжилось на фоне негативной динамики цен большинства облигаций стран с развивающейся экономикой и продолжающегося повышения базовых процентных ставок. Наиболее пострадавшими традиционно выступили "длинные" бумаги. Доходность десятилетних US Treasuries 17 февраля достигла отметки 1,33% годовых, а процентные ставки тридцатилетних облигаций американского Казначейства поднимались до 2,1% годовых.

Лишь в четверг котировки российских еврооблигаций смогли немного скорректироваться вверх благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов. В частности, доходность десятилетних US Treasuries к средине дня 18 февраля снизилась на 3 базисных пункта по отношению к среде - до 1,27% годовых. Кроме того, поддержку валютным гособлигациям России оказали итоги первичных аукционов по размещению ОФЗ, продемонстрировавшие рост спроса на российские долговые бумаги. На этом фоне произошел отскок котировок "длинных" евробондов РФ приблизительно на 1 процентный пункт. Но ближе к вечеру на мировых долговых рынках возобновился рост процентных ставок, причем как в долларах и евро, так и в других валютах. Это привело к тому, что цены отечественных евробондов к вечеру четверга растеряли около половины дневного прироста, но все равно остались в плюсе.

В пятницу цены отечественных евробондов попытались в первой половине дня продолжить коррекционное движение вверх, но к концу торгов коррекция захлебнулась, в итоге котировки большинства бумаг вернулись на уровни закрытия предыдущего дня. Таким образом, несмотря на некоторую позитивную коррекцию цен, наблюдавшуюся 18-19 февраля, итоги недели для рынка российских еврооблигаций в целом остались негативными, и в первую очередь для "длинных" выпусков.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам прошедшей недели снизилась на 0,22%, до 115,59% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 5 пунктов и 19 февраля составил 147 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,84% - до 136,16% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 3,54% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,74%, до 130,34% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 0,5 базисного пункта и составил 197 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,9%, до 129,05% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 3,54% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,07%, подешевев до 114,19% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисных пункта - до 1,865% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,11% - до 115,18% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 1,72% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,1%, до 110,17% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 2 пункта, составив 74,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить снижение под давлением прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов. Кроме того, негативное влияние на динамику российских еврооблигаций будут оказывать возросшие для России как санкционные, так и инфляционные риски.