Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижается к доллару и евро на фоне негативной динамики мировых бирж и в связи со снижением нефтяных котировок. Добыча в США начинает восстанавливаться, факторами давления для рынка становятся сообщения о намерении Саудовской Аравии отказаться от сокращения добычи с апреля текущего года. О чем, вероятно, будет объявлено через две недели во время очередного заседания ОПЕК+. Между тем, рынок не был поддержан данными о существенном сокращении запасов коммерческой нефти в США за прошлую неделю на 7,26 млн баррелей - запасы снижаются уже в течение месяца", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent сократилась на 0,64% и составила 63,52 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,93% и составила 59,96 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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