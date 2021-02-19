Цена нефти, скорее всего, закрепится в диапазоне $60-66/барр. - "Фридом Финанс"

Текущая ситуация на рынке способствует закреплению котировок Brent в диапазоне $60-66 за баррель, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Нефтяные котировки стабилизировались после падения в четверг. Снижение продолжалось и в начале пятницы несмотря на резкое падение отраслевых запасов в США. Участники рынка начали фиксировать прибыль после нескольких дней ралли, которое было вызвано морозами в добывающих регионах США.К середине торгов ближайший фьючерс на Brent на Мосбирже достиг $63,2 за баррель. До этого котировки поднимались до $65,14, максимума с января 2020 года. Сорт нефти WTI упал ниже $60 за баррель", - комментирует Миронюк.

По мнению эксперта, одной из причин коррекции стало то, что четыре крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Техасе резко сократили спрос на сырую нефть. Ущерб от морозов оказался существеннее, чем ожидалось. Заводы могут приостановить переработку на несколько недель, что увеличивает вероятность нарастания дефицита моторного топлива на локальном рынке. В частности, пострадала нефтепереработка Exxon Mobil Corp, Marathon Petroleum Corp, Total SE. Ущерб фиксируется на более чем 20 нефтеперерабатывающих заводов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

"Всё же массовые отключения электроэнергии постепенно прекращаются, а цены на энергоносители стабилизируются, но влияние, которое они оказали на инфраструктуру, только начинает оцениваться. Экономические последствия энергетического кризиса обширны и могут стать долговременными. Добыча нефти в США упала на рекордные 40%.Спред котировок WTI и других сортов нефти может увеличиться, т.к. экспорт сырой нефти из США вырос до 3,9 млн б/с, до максимума с марта по сообщениям Минэнерго (EIA).Текущая ситуация на рынке способствует закреплению котировок Brent в диапазоне $60-66 за баррель", - отмечает аналитик "Фридом-Финанс".

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