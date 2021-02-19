Возможно повышение ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 23 апреля - Альфа-банк

Возможно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б. п. на заседании 23 апреля 2021 года, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

12 февраля ЦБ РФ объявил о завершении цикла понижения ставки и указал на то, что теперь он будет принимать решение относительно сроков и темпов возвращения ставки, которая сейчас находится на уровне 4,25%, к нейтральному диапазону номинальной ставки 5-6%, напоминает эксперт банка.

Это решение оправдано, по мнению Орловой, недавним ускорением инфляции и менее глубоким в сравнении с ожиданиями ЦБ спадом ВВП за 2020 год, но в контексте вызовов 2021 года оно выглядит неоднозначным.

"Центробанки развитых стран могут поддерживать низкие ставки в течение длительного времени, бюджетная политика РФ на ближайшие годы должна быть жесткой, а внезапность ускорения инфляции в 2020 году не снимает рисков ее резкого замедления на горизонте года-двух. Мы интерпретируем комментарии ЦБ как желание повысить ставку на 25 б.п. уже в ближайшее время, и заседание 23 апреля представляется нам оптимальным моментом для этого шага (повышение ставки ЦБ уже на ближайшем заседании 19 марта представляется нам достаточно затруднительным, если только инфляция не достигнет 6,0% г/г в ближайшее время). При этом сочетание повышения налоговой нагрузки и неожиданного роста стоимости денег однозначно ухудшает контекст экономического роста 2021-2022 гг." - пишет Орлова в обзоре Альфа-банка.

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