Рубль днем слабеет к доллару и евро вслед за активно дешевеющей нефтью

Москва. 19 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне активно дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 74 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,82 руб./EUR1, подорожав на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,75 копейки - до 81,12 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 20 февраля на 19,62 копейки, до 73,9717 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,27 копейки, до 89,5427 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах на фоне активно дешевеющей нефти и в ожидании новостей относительно санкций. Участники рынка энергоносителей фиксируют прибыль перед выходными днями в условиях ослабления факторов поддержки, связанных с перебоями поставок в США из-за сильных морозов.

Давление на котировки оказывают также ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+. Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу уже с апреля.

Между тем, как сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, Совет ЕС по иностранным делам обсудит Россию на заседании 22 февраля. По ее словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на заседании расскажет о своей поездке в Москву.

Ранее сообщалось, что в этот день может быть дан "зеленый свет" процессу утверждения санкций против России.

Адебар также прокомментировала тему санкций относительно проекта "Северный поток 2", подчеркнув, что Берлин отслеживает соответствующие сведения из США. "Наша позиция по санкциям не изменилась", - добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что доклад о новых санкциях в отношении газопровода "Северный поток 2" будет представлен Конгрессу США в пятницу, 19 февраля. По их данным, в докладе будет перечислено лишь небольшое число российских компаний, которые, скорее всего, столкнутся с санкциями.

При этом источники уточнили, что США, вероятно, пока воздержатся от санкций в отношении каких-либо немецких компаний.

"Фактором риска для рубля остается геополитика, вслед за реакцией представителей РФ на призывы ЕСПЧ (немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального - ИФ) может последовать ужесточение санкционной риторики. Тем не менее, пока мы ожидаем, что курс будет оставаться вблизи 74 руб./$1, с возможным умеренным ослаблением в случае новых околосанкционных заявлений со стороны США и ЕС", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"К концу этой недели небольшое понижение стоимости нефти повлекло за собой снижение курса рубля к доллару до 74 руб./$1. Так как снижение было небольшим - стоимость барреля нефти марки Brent остается вблизи $63, падение рубля также было незначительным и у российской валюты есть шансы наверстать потерянное. Следующая неделя в России из-за праздников будет короткой, курс в среду будет зависеть от того, что произойдет на мировых рынках в начале недели", - говорит операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК упала на 1,77% - до $62,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 2,36% - до $59,09 за баррель.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Кроме того, по данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце. Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в Техасе оказали давление на нефтяные котировки в четверг.

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд (на 7,26 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали уменьшение показателя на 3,4 млн баррелей.

"Цены на нефть Brent растеряли импульс к росту, опустившись ниже $64 за баррель. Несмотря на фактор резкого спада добычи в США, на первый план вышли опасения, что НПЗ гораздо хуже подготовлены к таким аномальным холодам, чем к сезонным штормам, поэтому восстановление спроса может затянуться, что вкупе с планами ОПЕК+ возвращать на рынок больше нефти, может усугубить хрупкий баланс на рынке нефти. Данные от Минэнерго США, показавшие сокращение запасов сырой нефти на 7,3 млн баррелей, не учитывают эффект от остановки добычи, поэтому оценить последствия можно будет только на следующей неделе: есть риск значительного роста в запасах сырой нефти из-за отсутствия спроса со стороны НПЗ", - подчеркивает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,24% и 4,36% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,65% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,81% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась по сравнению с четвергом, оставшись на уровне 4,88% годовых.