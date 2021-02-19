"Финам" рекомендует покупать акции LyondellBasell с прогнозной ценой $132,9

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции LyondellBasell Industries N.V. с прогнозной ценой на уровне $132,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 38,3% от текущего уровня в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Для вложения в нефтехимическую отрасль мы рекомендуем к покупке акции LyondellBasell Industries N.V. LyondellBasell имеет хорошо диверсифицированный бизнес, инвестирует в высококачественные активы на растущих рынках и в регионах с доступным исходным сырьем. Компания является одним из отраслевых технологических лидеров", - отмечают в "Финаме".

Также аналитики обращают внимание, что LyondellBasell лидирует в отрасли по возврату акционерам капитала через обратный выкуп акций и дивиденды. Квартальные дивиденды установлены в размере $1,05 на акцию, годовая дивидендная доходность акций составляет около 4,5%.

LyondellBasell Industries N.V. - американская нефтехимическая компания, один из крупнейших в мире производителей полипропилена и ряда других продуктов, ведущий поставщик полиэтилена и катализаторов, а также разработчик полимерных технологий.

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