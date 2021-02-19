Рубль, скорее всего, пока останется около 74 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, скорее всего, пока останется около уровня 74 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Динамика нефти в последние дни оказывает слабое влияние на курс рубля, поэтому ее снижение от локальных максимумов не окажет выраженного давления на национальную валюту, общий спрос на риск остается более значимым фактором. Фактором риска для рубля остается геополитика, так как вслед за реакцией представителей РФ на призывы ЕСПЧ может последовать ужесточение санкционной риторики. Тем не менее пока мы ожидаем, что курс будет оставаться близи 74 руб./$1 с возможным умеренным ослаблением в случае новых околосанкционных заявлений со стороны США и ЕС", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.