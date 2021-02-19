"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Fastly с целью $120

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Fastly Inc. с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 50%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения теханализа, бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 10% от портфеля и выставлением стоп заявки на 72$ риск на портфель составит 1%, соотношение прибыль/риск - 5", - указывают аналитики "Финама".

Компания Fastly Inc. выпустила квартальный отчет с данными по доходам и выручке лучше ожиданий, но в очередной раз котировки отреагировали негативно на прогноз менеджмента на след квартал. Эксперты инвесткомпании закладывают аналогичный потенциал восстановления цены бумаги, как и в последние 2 квартала после коррекций на новостях о неутешительных прогнозах от менеджмента.

Fastly - американский поставщик услуг облачных вычислений. Облачная платформа Fastly предоставляет сеть доставки контента, услуги интернет-безопасности, балансировки нагрузки, а также услуги видео и потоковой передачи.

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