"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с целью 250 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 218 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С точки зрения технического анализа, бумага движется в растущем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 250 руб. При покупке на 15% и выставлением стоп заявки на уровне 218 руб., риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,3", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Газпром" является самым крупным поставщиком природного газа в ЕС. Компания постоянно улучшает логистическую инфраструктуру в Европе, строит подземные хранилища, новые потоки для диверсификации рисков по поставке, открывает представительства в разных странах и создает совместные предприятия. По мнению аналитиков "Финама", на сегодняшний день "Газпром" демонстрирует не самые лучшие финансовые показатели, и это уже в цене.

"Прогноз на 4 квартал 2020 года по чистой прибыли составляет 124,6 млрд рублей против 155,7 млрд рублей за аналогичный период в 2019 году. Причиной этому служит в том числе и снижение цен на нефть и газ. Дело в том, что цена на газ, которая прописана в некоторых экспортных контрактах Газпрома, привязана к цене на нефть с лагом в 9 месяцев. Также цены на крупнейших газовых хабах Европы к концу 2020 года еще находились на более низком уровне, чем сейчас. А на споте Газпром ежегодно реализует 10% - 20% от общего объема поставок. Восстановление цен на природные энергетические ресурсы приведет к улучшению финансовых показателей", - отмечают аналитики "Финама".

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