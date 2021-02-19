Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3940 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3940 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде, верхняя граница которого ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Предыдущая торговая сессия не слишком изменила общую картину. В краткосрочной перспективе вероятна коррекция или консолидация, так как по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция", - отмечает эксперт.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы, на взгляд Денисламова, продолжают оценивать потенциальное влияние роста доходности облигаций на фондовый рынок. Доходность 10-летних трежерис поднялась до уровня февраля 2020 года. "С точки зрения корпоративных финансов в этой ситуации увеличивается ставка дисконтирования, что в итоге снижает справедливую стоимость акций. Вместе с тем увеличение доходности госбондов отражает улучшение экономических перспектив, поэтому единого мнения у инвестсообщества относительно влияния этого фактора на рынок нет", - указывает аналитик инвесткомпании.

Текущий консенсус в отношении пакета фискальных стимулов предполагает, что он будет одобрен в середине марта в объеме около $1,5 трлн. При этом после принятия данного пакета все внимание будет сконцентрировано на инфраструктурных госрасходах, проект которых представят в следующем месяце. Их предполагаемый объем - $2 трлн. Слухи в отношении данного законопроекта уже начинают влиять на рынок, подчеркивает Денисламов.

Также эксперт напоминает, что в эту пятницу будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и в производстве за февраль от Markit. Ожидается небольшое снижение обоих показателей. Индекс сектора услуг, по прогнозу, опустится с 58,3 до 57,6 пункта, а производственный опустится с 59,2 до 58,5 пункта. Предварительные данные характеризуются повышенной волатильностью. В целом статистика должна продемонстрировать сохранение уверенных темпов восстановления американской экономики, а краткосрочное влияние погодных факторов вряд ли найдет отражение в данном релизе, полагает аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.