Потенциал роста акций Polymetal в среднесрочной перспективе составляет 25,6% - "Финам"

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Polymetal с целевой ценой 2096 руб. за штуку и прогнозируют их рост на 25,6% в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Рекомендуем обратить внимание на акции Polymetal International PLC, которые, на наш взгляд, сохраняют потенциал для продолжения роста. Группа Polymetal является второй по величине золотодобывающей компанией и крупнейшим производителем серебра в России. Входит в топ-10 публичных золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. Продажи золота приносят более 80% выручки компании. Выручка группы Polymetal формируется в долларах США, в то время как основная часть затрат выражена в российских рублях и казахстанском тенге. Таким образом, компания выигрывает и от роста стоимости золота, и от ослабления курса национальных валют", - пишут аналитики инвесткомпании.

Финансовое положение Polymetal не вызывает у экспертов "Финама" опасений. В 2020 году, по предварительным данным операционной отчетности, выручка выросла на 28% и достигла $2 865 млн. Чистый долг на конец 2020 года сократился до $ 1351 млн, соотношение чистого долга к EBITDA - ниже 1x.

Что же касается золота, то его котировки значительно выросли в период кризиса, но продолжают удерживать позиции и в фазе восстановления, поддерживаемые сверхмягкой монетарной политикой и ослаблением доллара, отмечается в комментарии.

"Существует риск, что по мере восстановления деловой активности инвестиционный спрос сместится в сторону реального сектора, и золото потеряет в цене, что отрицательно отразится на стоимости акций золотодобывающих компаний. Тем не менее, мы считаем, что в переходный период драгоценные металлы сохраняют ценность в качестве как инвестиционного, так и защитного инструмента. По крайней мере, в текущем году золото продолжит аккумулировать избыточную ликвидность в процессе вливания в экономику финансовых стимулов и послужит страховкой на случай, если что-то пойдет не так", - заключают эксперты "Финама".

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