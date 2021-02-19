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19 февраля 2021 года 12:17
Рубль, вероятно, проведет торги на уровнях 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться на следующей неделе в диапазонах 73,5-74,5 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Как отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов, к концу этой недели небольшое понижение стоимости нефти повлекло за собой снижение курса рубля к доллару до 74 руб./$1. Так как снижение было небольшим, стоимость барреля нефти марки Brent остается выше 63 долларов, падение рубля также было незначительным и у российской валюты есть шансы наверстать потерянное. "Следующая неделя в России из-за праздников будет короткой, курс в среду будет зависеть от того, что произойдет на мировых рынках в начале недели, - полагает эксперт. - Из знаковых событий этой недели можно выделить интересные движения на рынках российских ценных бумаг: интересно себя вели акции таких компаний, как Белуга, Арау Дюрсо и Русгрейн. Пока не ясно, что это - русский Reddit или похожие на него события". Вызывают интерес у эксперта банка также рекомендации ЦБ для региональных банков ориентироваться в динамике процентных ставок на ключевую ставку. Но при этом регулятор не исключает и возможность небольшого повышения ключевой ставки, на что рынок госдолга уже отреагировал: ставки по ОФЗ с длинным сроком погашения составили 7% годовых, ОФЗ со сроком погашения до трех лет - выше 5% годовых. Это может служить индикатором того, что вероятность повышения ключевой ставки существенно увеличивается, подчеркивает Зотов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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