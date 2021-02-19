Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, раллирует Ростелеком и упала Белуга

Москва. 19 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу остается под давлением продавцов на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась к $63 за баррель); индекс Мосбиржи не удержал рубеж 3400 пунктов, при этом выросли акции "Ростелекома" на корпоративных новостях и упали ранее перегретые малоликвидные бумаги ПАО "Белуга групп".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3396,51 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1447,74 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,4%.

Доллар стоит 73,91 рубля (без изменений), золото - $1773,3 за унцию (-0,1%).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+3,2%, до 108,6 рубля - максимум с ноября 2014 года), "Московской биржи" (+1,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" и кредитные организации будут работать над созданием института, который будет обеспечивать кибербезопасность банковской системы РФ, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на встрече кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: нефть активно дешевеет на фоне сильной перекупленности актива, большинство азиатских индексов снижается, хотя китайский рынок смог ликвидировать свои потери. Контракты на промышленные металлы дорожают, что позволяет валютам сырьевой группы незначительно укрепляться против доллара США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остается на уровне 1,29%, а по аналогичным японским бондам вновь выросла до 0,1%. В начале торгов российский рынок может продолжить снижение, реагируя на разворот в котировках нефти.

С другой стороны, рубль способен удержаться от ослабления. В СМИ пишут о том, что в Европе готовы обсуждать очередные рестрикции для РФ, но касаться они будут лишь отдельных чиновников, а не крупных бизнесменов. Соответственно, картина с внешнеполитическими рисками может начать проясняться, а это позитивно для российской валюты, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынок акций РФ пришла коррекция после ралли. Накануне рынок акций пытался удержать диапазон 3440-3450 пунктов по индексу МосБиржи, закрепление выше которого открыло бы техническую дорогу на поход к историческим максимумам. Однако ухудшение внешнего фона привело к усилению распродаж, коррекция продолжается и в пятницу.

Но никаких особых причин для снижения западных рынков нет. Можно говорить о росте инфляционных рисков, вызвавших повышение доходностей американских госбумаг, однако снижение идет в рамках нормальной фиксации прибыли после очередного обновления исторических максимумов. Все предыдущие просадки довольно быстро выкупались, так произойдет и в этот раз.

Индекс МосБиржи ушел ниже промежуточной поддержки 3400 пунктов, но это пока не страшно. Важно будет удержать отметку 3300 пунктов, поскольку уход под нее спровоцирует более масштабные распродажи. Пока же на просадках рекомендуется наращивать портфели акциями Сбербанка, "Норникеля" и "Мосбиржи". Активным спекулянтам можно "зашортить" нефтянку, но с короткими "стопами", поскольку та же "Роснефть" в любое время может начать откупать свои акции. Нефть Brent опустилась к $63 за баррель, поводом для снятия технической и фундаментальной перекупленности нефти послужили сообщения об ожидаемом уже в субботу потеплении в США.

Первой целью снижения нефтяных котировок может стать район $60 за баррель, но вполне вероятно, что он будет пробит вниз и котировки устремятся к более справедливой отметке $55 за баррель. Падение нефти является хорошим поводом для распродаж рубля. Западные инвесторы смотрят на рублевые активы через "нефтяной прицел" и вполне могут начать выводить свои средства, фиксируя прибыль, пока она есть. Сыграет свою роль и фактор пятницы - перед выходными на плохом внешнем фоне желание захеджировать рублевые позиции валютой лишь возрастет, считает А.Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к концу текущей недели на мировых рынках сохраняются умеренно негативные настроения, сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж. Выросшие доходности казначейских облигаций в США настораживают инвесторов и сглаживают позитив, ранее присутствовавший в рисковых активах.

Рост числа первичных обращений за пособиями по безработице в США может свидетельствовать о сохраняющейся слабости американской экономики. При этом из долгосрочных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики.

В пятницу рынки могут продолжить снижение, но умеренными темпами. В фокусе внимания инвесторов публикация предварительных данных по деловой активности в сфере услуг и промышленности США и еврозоны. Индекс МосБиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляет публикация финансовой отчетности "ФосАгро" (MOEX: PHOR) за IV квартал по МСФО и отчет "РусГидро" за 2020 год по РСБУ, отмечает Антонов.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,4-0,7% после публикации слабых статданных, индикатор Dow Jones (-0,4%) снизился после обновления рекордных максимумов по итогам трех предыдущих дней торгов.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 861 тыс., тогда как ожидалось 765 тыс.; число новостроек в январе упало на 6% (до 1,58 млн) при прогнозах снижения всего на 0,7%. В то же время индекс деловой активности Филадельфии в феврале снизился до 23,1 пункта при прогнозах снижения до 20 пунктов с январских 26,5 пункта.

За последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США составлял в среднем 77,661 тыс., что на 43% меньше среднего значения двумя неделями ранее, отмечает MarketWatch. Уже 57,4 млн американцев (17% населения) были вакцинированы. Темпы вакцинации в стране составляют 1,61 млн доз в сутки.

В среду президент США Джо Байден обсудил с главами профсоюзов свой план поддержки экономики страны и развития инфраструктуры. Демократы готовят законопроект, включающий предложенные Байденом стимулы, с целью принять его в ближайшие несколько недель.

В пятницу в Азии динамика индексов смешанная (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,02-0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

На нефтяном рынке цены снижаются на фоне ослабления факторов поддержки, связанных с перебоями поставок в США из-за сильных морозов, а также ожиданий возможного увеличения добычи странами ОПЕК+; цена нефти Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,04 за баррель (-1,4% и -0,6% в четверг), мартовская цена WTI - $59,44 за баррель (-1,8% и -1% в четверг).

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Саудовская Аравия в декабре увеличила экспорт нефти на 2,2% относительно предыдущего месяца, при этом добыча незначительно снизилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта вырос до 6,495 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,354 млн б/с в ноябре. При этом он был на 11,9% ниже показателя декабря 2019 года.

Ирак в декабре увеличил экспорт нефти на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,307 млн б/с, добыча выросла на 4,7% и достигла 3,857 млн б/с. Между тем по сравнению с декабрем 2019 года первый показатель упал на 14,7%, а второй - на 15%.

По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Накануне вечером нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд. Так, запасы нефти в стране за неделю упали на 7,26 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,15-3,4 млн баррелей, резервы бензина выросли на 0,672 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,48-2,2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Белуга групп" (-25,3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-4,8% и -8,3% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2%).

Совет директоров "ФосАгро" (-1,9%) отложил рекомендацию по финальным дивидендам за 2020 год на фоне продолжающегося восстановления цен на удобрения, сообщила компания. Совет даст рекомендацию на одном из ближайших заседаний, до конца апреля.

Подорожали акции МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+39,2% и +34,3% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+27,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+20,6%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+18,2%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+14,8%), НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+12,5%), "МРСК Сибири" (+8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+7,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,81 млрд рублей (из них 3,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,7 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,41 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").