Евро может подняться до уровня 1,27 к 4К21 - Росбанк

Курс евро к доллару может подняться до уровня 1,27 к IV кварталу 2021 года, считают эксперты Росбанка.

Аналитики банка отмечают, что в последнее время европейская валюта демонстрировала волатильность в ответ на рост инфляционных ожиданий в надежде на ускоренное восстановление мировой экономики и, как следствие, сопутствующий рост долгосрочных процентных ставок. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигала 1,33% годовых, возвращая интерес к доллару.

"Хотя наблюдаемый скачок долларовых ставок сам по себе не является серьезной угрозой для рынков активов и валюты, особенно когда ставки остаются рекордно низкими в реальном выражении, опасность кроется в их резкой и непредсказуемой динамике, - указывают эксперты Росбанка. - По этой причине значимыми сигналами для рынков в предстоящие недели будут вероятные попытки ФРС "упорядочить" текущую коррекцию. Более того, обильные монетарные и бюджетные стимулы в США могут в скором времени возобновить давление на доллар США, отложив "фундаментальную" переоценку экономической политики до начала 2022 года".

Единственным препятствием для дальнейшего развития растущего тренда в евро в моменте остается позиционирование в долларе, полагают в Росбанке: короткие позиции достигли рекордных за последние годы объемов, и новые продажи потребуют весомых аргументов (например, новые фискальные стимулы от Дж. Байдена). "В этом контексте траектория EUR/USD может достичь 1,27 к 4К21, после чего в 1К22 последует разворот и коррекция до 1,25 на фоне вероятного восстановления дифференциала реальных процентных ставок и последующего разворота позиций в долларе", - пишут аналитики банка.

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