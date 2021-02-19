Рынки обеспокоены ростом инфляции в США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Чрезмерный рост инфляции в США может привести к снижению корпоративных прибылей и усилить риски ужесточения политики ФРС, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Доходности гособлигаций продолжают расти, а решение Walmart о повышение зарплат лишь усиливает внимание к вероятному росту инфляции. Растущая инфляция обычно позитивна для корпоративных прибылей и настроений инвесторов. Однако, если инвесторы будут убеждены в том, что инфляция выйдет из-под контроля, это будет негативно для рынков акций. Такое мы неоднократно наблюдали на развивающихся рынках (Турция в 2020 г), но также и на развитых рынках (США в 1970-х). Чрезмерный рост инфляции может привести к росту издержек, что приведёт к снижению корпоративных прибылей, усилит риски ужесточения политики ФРС, и может привести к "жесткой посадке" экономики", - пишут аналитики инвестбанка.

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