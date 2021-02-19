Первой целью коррекции вниз котировок нефти может быть уровень $60/барр. - BCS Express

Первой целью коррекции вниз котировок нефти марки Brent может быть уровень $60 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Позитивные данные по запасам нефти от EIA обеспечили ценам очень ограниченную поддержку и не смогли переломить негативный внутридневной тренд в четверг, а в пятницу котировки нефти марки Brent продолжают снижение. Причин для возобновления роста не наблюдаю, первой целью коррекции может стать отметка $60 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Галактионов указывает, что в ближайшие недели фокус внимания инвесторов может постепенно переключиться на ОПЕК+ и параметры сделки после марта 2021 года. "Согласно действующим условиям, уровень сокращений в марте составит 7,05 млн б/с и еще 1 млн б/с добровольно сократит Саудовская Аравия. В условиях сильного роста цен и более интенсивного, чем ожидалось ранее, сокращения мировых запасов добровольные сокращения, скорее всего, будут отменены. Насколько увеличится совокупная добыча ОПЕК+, и как быстро это произойдет - основная интрига грядущей встречи альянса. Видеоконференция участников сделки запланирована на 4 марта", - отмечает эксперт BCS Express.

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