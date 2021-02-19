Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 19 февраля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,93-73,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,95 руб./$1 (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,44 руб./EUR1 (+6 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,76 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,2 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57 копеек выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики большинства мировых рынков. Цены на нефть эталонных марок снижаются, так как ослабли факторы поддержки, связанные с перебоями поставок в США из-за сильных морозов. Давление на котировки оказывают также ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+. Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу уже с апреля.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК упала на 0,64 - до $63,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,93% - до $59,96 за баррель.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Кроме того, по данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце. Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в Техасе оказали давление на нефтяные котировки в четверг.

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд (на 7,26 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали уменьшение показателя на 3,4 млн баррелей.