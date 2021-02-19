Особую инвестиционную привлекательность приобретают товарные рынки - "Атон"

Особую инвестиционную привлекательность приобретают товарные рынки, считает директор инвестиционного департамента "Атон-Менеджмент" Евгений Малыхин.

"Денежная масса за прошлый год очень сильно выросла во всем мире. Возникает объективный вопрос: почему мы до сих пор не видим инфляцию в экономике? Дело в том, что скорость обращения денежных средств существенно замедлилась. В условиях пандемии мы стали меньше тратить. Скорость обращения денег неизбежно вырастет с распространением вакцинации от COVID-19 по всему миру. А это, в свою очередь, будет означать рост инфляции. В связи с этим особую инвестиционную привлекательность приобретают товарные рынки", - отмечает Малыхин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.