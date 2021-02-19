Вероятно ослабление рубля до 74,7 руб./$1 в пятницу - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление курса рубля к доллару до уровня 74,7 руб./$1 и даже ниже на торгах в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Падение нефти - хороший повод для распродажи рубля. Западные инвесторы смотрят на рублевые активы через нефтяной "прицел" и вполне могут сейчас начать выводить свои средства, фиксируя прибыль пока она есть. Частично российскую валюту поддержит наметившийся вчера отскок в ценах ОФЗ. Но это лишь отскок, которых с зарождения в начале декабря нисходящего тренда мы видели несколько, но все они не привели к приостановке распродаж ОФЗ. Сыграет свою роль и фактор пятницы - на плохом внешнем фоне желание захеджировать рублевые позиции валютой лишь возрастет. Поэтому пара доллар/рубль в пятницу устремится к сопротивлению 74,7 руб./$1 и вполне может протестировать его на прочность", - пишет эксперт инвесткомпании.

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