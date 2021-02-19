Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта накануне снижалась к доллару и евро на фоне негатива с внешних рынков и сокращения нефтяных котировок. Большинство мировых бирж ушли в красную зону, инвесторы перешли к фиксации прибыли, интерес к рисковым активам снижается. Несмотря на существенное (на 40%) сокращение добычи нефти в США из-за снежного шторма и морозов, котировки не смогли закрепиться на высоком уровне и начали откат. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,64% и составила 63,93 долларов за баррель", - отмечает Тузов.

Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,88% и составила 60,6 долларов за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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