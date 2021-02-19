Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и "большая семерка":

- "ФосАгро" представит финансовую отчетность;

- В течение дня выйдут предварительные индексы экономической активности для ряда развитых стран;

- Состоится виртуальная встреча "большой семерки";

- В США в центре внимания будут данные по продажам жилья и отчет по числу действующих буровых установок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.