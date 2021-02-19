Индекс Мосбиржи уйдет ниже 3400 пунктов в пятницу - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи уйдет ниже уровня 3400 пунктов в пятницу, при этом важно удержать отметку 3300 пунктов, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около четверти процента, более чем в процентном минусе торгуется нефть. Но никаких особых причин для снижения западных рынков нет - идет нормальная фиксация прибыли после очередного обновления исторических максимумов, которую мы часто видим. Все просадки довольно быстро выкупались, так будет и на этот раз. Индекс Мосбиржи в пятницу уйдет ниже промежуточной поддержки в 3400 пунктов, но это пока не страшно. Важно будет удержать отметку 3300 пунктов, поскольку уход под нее спровоцирует более масштабные распродажи", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.