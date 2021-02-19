Индекс Мосбиржи может сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Роман Антонов.

"Учитывая внешний фон, в пятницу не исключаем сохранения негативной динамики на российском рынке акций . Индекс Мосбиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов. Из корпоративных событий отметим публикацию финансовой отчетности "ФосАгро" по итогам 4 квартала и всего 2020 года", - указывает эксперт ПСБ.

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